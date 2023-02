INFN: si celebra la Giornata Internazionale delle donne nella scienza

Tante iniziative, eventi e incontri per raccontare le donne e le ragazze nella scienza: l’INFN si unisce alle celebrazioni per l’International day of women and girls in science, la giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza, che ricorre l’11 febbraio, organizzando numerose attività in tutta Italia e online tra l’8 e il 14 febbraio. La giornata è stata istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle scienze, in materia di istruzione, formazione, occupazione e processi decisionali.

I canali social INFN aderiscono alla campagna #WomenInScience, a cui parteciperanno anche altri grandi laboratori internazionali come il CERN. In particolare, il 10 febbraio alle 15:15 su Twitter, l’INFN e il CERN organizzano un Twitter Space congiunto, una diretta Twitter, a cui partecipa Barbara Sciascia, ricercatrice INFN ai Laboratori Nazionali di Frascati e per l’esperimento LHCb del CERN. Inoltre, a partire da oggi, 8 febbraio, su tutti gli account social dell’Istituto (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Youtube) sarà possibile scoprire le storie e le esperienze di tante scienziate, in fasi diverse della loro carriera, con immagini o brevi video.

Ad aprire le celebrazioni l’8 febbraio alle 18:30, sarà un dialogo tra ricercatrici trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube di CTAO (Cherenkov Telescope Array Observatory), l’osservatorio di raggi gamma di nuova generazione in fase di costruzione, a cui parteciperà Elisabetta Bissaldi, ricercatrice al Politecnico di Bari e INFN.

Le iniziative proseguono l’8 febbraio alle 20:00, al CERN, a Ginevra, con lo spettacolo teatrale “La forza nascosta”, che racconta la storia di quattro grandi scienziate del ’900, Vera Cooper Rubin, Marietta Blau, Chien-Shiung Wu e Milla Baldo Ceolin, e che per la prima volta andrà in scena all’estero, dopo essere stato ospitato in numerosi teatri e università italiani.

A Roma, il 10 febbraio dalle 9:00 alle 17:00, la sezioni INFN di Roma, Roma 2 e Roma 3 organizzano, rispettivamente presso il Dipartimento di fisica della Sapienza Università di Roma, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata e presso il Laboratorio di fisica dell’Università di Roma Tre, una giornata di attività dedicata alle ragazze delle scuole superiori. I tre eventi prevedono numerosi seminari e si concluderanno con una masterclass internazionale, in cui le studentesse lavoreranno con i veri dati degli esperimenti del CERN, e si collegheranno con le loro colleghe che hanno svolto la stessa attività a Ginevra, a Valencia e a Praga.

Anche a Cosenza, il gruppo collegato INFN in collaborazione con l’Università della Calabria, organizza una speciale masterclass di fisica delle particelle. Durante la giornata, le studentesse calabresi, insieme alle loro colleghe che partecipano all’iniziativa organizzativa delle sezioni INFN di Roma Tor Vergata e Roma Tre, seguiranno un seminario online della ricercatrice INFN Alessia Bruni, che racconterà impegno e le azioni in essere, da parte delle comunità scientifiche e dei grandi esperimenti, per promuovere la partecipazione delle donne nella scienza.

A Cagliari, il 10 febbraio, a partire dalle 8:30 la Sezione INFN organizza, in collaborazione con le ricercatrici dell’Università di Cagliari dell’Istituto Officina dei Materiali del CNR, una speciale Masterclass, in cui oltre 60 studenti e studentesse potranno cimentarsi con attività sperimentali di astrofisica, fisica della materia, ricerca della materia oscura e fisica delle particelle.

A Pavia, il 10 febbraio le ricercatrici e i ricercatori della sezione INFN, organizzano due iniziative per la giornata: dalle 9:00 alle 17:30, il Dipartimento di fisica dell’Università di Pavia ospiterà una masterclass al femminile dedicata all’adroterapia, tecnica di trattamento dei tumori con fasci di particelle accelerati. E alle 11:00, presso la Cascina Cravino si terrà “La scienza? Un gioco da ragazze!” un incontro, organizzato in collaborazione con l’Università di Pavia e Sharper, con bambini e bambini delle scuole primarie. L’incontro sarà anche l’occasione per intitolare un albero a Piera Locatelli, scienziata pavese che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei nervi e della rigenerazione degli arti.

A Frascati, venerdì 10 febbraio, tra le 9:30 e le 13:00, presso l’Auditorium Touschek dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, si terrà l’evento International Day of Women and Girls in Science – Let’s STEM together, organizzato in collaborazione con Fondazione Rome Technopole. Per l’occasione i laboratori accoglieranno circa 150 studentesse e studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado e ricercatrici e ricercatori, partendo dalle loro esperienze personali e professionali, racconteranno successi e sfide giornaliere con l’obiettivo di stimolare ragazze e ragazzi a riflettere e confrontarsi su ostacoli e opportunità nel loro percorso formativo oltre che sul ruolo della donna nella società e nella ricerca.

A Firenze, l’11 febbraio a partire dalle 10:30, il Galileo Galilei Institute ospita l’evento “Sostantivo femminile – scienza e libertà”, un momento di riflessione non solo sul tema dell’accesso delle donne e delle ragazze alle professioni della ricerca, ma anche sulle libertà fondamentali della persona, in questi tempi drammaticamente negati in tante zone del mondo e difesi con una forza straordinaria.

Sempre l’11 febbraio alle 11:30, Francesca Ballarini, ricercatrice dell’Università di Pavia e INFN, parteciperà al webinar “Empowering People’s Voices”, organizzato dall’Università di Warwick e dall’associazione INWES International Network of Women in Engineering and Science.

I Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN il 13 febbraio organizzano una mattinata di attività sperimentali per studenti e studentesse delle scuole secondarie di I grado. Inoltre, nel pomeriggio a partire dalle 15:00 ospitano un seminario dedicato a Maria Goeppert Mayer, fisica teorica e premio Nobel per la fisica nel 1963.

Infine, la sezione INFN di Bari, il 14 febbraio a partire dalle 10:00 partecipa al Global Women’s Breakfast, un incontro dedicato alla promozione dell’equità di genere nelle scienze. L’evento è organizzato dalla Società Chimica Italiana, si terrà presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli studi di Bari, e prevede approfondimenti storici sui contributi di uomini e donne nella scienza, così come il confronto delle esperienze di ricercatrici attive in diversi campi della scienza.

Le iniziative INFN per promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nella scienza non si limitano all’11 febbraio. L’INFN è, infatti, partner del progetto europeo “GENERA Gender Equality Network in the European Research Area”, nell’ambito del quale organizza, in collaborazione con l’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, un concorso rivolto a studenti e studentesse degli istituti secondari di II grado, dal titolo “Donne e Ricerca in fisica: tra stereotipi di genere e professioni del futuro”. Eventuali studenti interessati a partecipare, dovranno iscriversi entro il 17 febbraio.