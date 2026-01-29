Interventi Assistiti con gli Animali: incontro formativo in Umbria

Un’occasione di confronto e approfondimento dedicata agli Interventi Assistiti con Animali (IAA) e ai loro molteplici ambiti di applicazione: è questo il tema dell’incontro in programma sabato 31 gennaio, a partire dalle ore 9.30, presso la società agricola Baldo&Riccia, primo centro IAA autorizzato della regione Umbria.

L’iniziativa è rivolta alle associazioni del territorio impegnate in attività culturali, educative e sociali che desiderano conoscere più da vicino il potenziale degli IAA e comprendere come questi possano diventare parte integrante dei propri progetti. La mattinata si propone come uno spazio di dialogo e condivisione, pensato per raccontare in che modo gli Interventi Assistiti con Animali, se progettati in maniera consapevole e condivisa, possano arricchire percorsi già esistenti, favorendo relazioni, benessere e inclusione.

Baldo&Riccia rappresenta una realtà unica nel panorama regionale: non solo un’azienda agricola, ma un luogo in cui la passione per la terra e per gli animali si intreccia con l’attenzione alla persona. Situata nel cuore dell’Umbria, nel tempo si è evoluta in un centro multifunzionale che comprende una fattoria didattica e sociale, un agriturismo e il primo centro regionale dedicato agli Interventi Assistiti con Animali, diventando un punto di riferimento per attività educative, terapeutiche e sociali.

L’incontro vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del mondo del sociale, a testimonianza dell’interesse crescente verso gli IAA come strumento di welfare e inclusione. Saranno presenti Fabio Barcaioli, assessore al Welfare della Regione Umbria; Costanza Spera, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Perugia; David Grohmann, assessore all’Ambiente e alle Aree Verdi del Comune di Perugia; Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità; e Nicola Bovini di Umbria Network, partner dell’iniziativa.

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e formazione, volto a promuovere una cultura degli Interventi Assistiti con Animali fondata su competenza, rete e collaborazione tra enti pubblici, associazioni e realtà del territorio. Un passo importante per valorizzare pratiche innovative capaci di rispondere in modo concreto ai bisogni sociali contemporanei, mettendo al centro la relazione tra persone, animali e comunità.