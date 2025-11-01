L’Umbria nel nuovo direttivo di Italian Travel Press: Benedetta Tintillini vicepresidente nazionale

La direttrice di Umbria e Cultura, Benedetta Tintillini, è la nuova vicepresidente di Italian Travel Press. Un riconoscimento nazionale che valorizza l’Umbria e il suo giornalismo culturale e turistico.

L’Umbria si distingue nel panorama del giornalismo turistico e culturale nazionale con la nomina della nostra direttrice responsabile Benedetta Tintillini, a vicepresidente di Italian Travel Press, l’associazione che riunisce giornalisti e professionisti della comunicazione specializzati in viaggi, cultura e ambiente.

L’elezione del nuovo direttivo è avvenuta a Rimini, durante la fiera TTG Travel Experience, uno degli appuntamenti più importanti per il settore del turismo. A guidare l’associazione nel prossimo biennio sarà Giovanni Stefani, presidente, dal Veneto, affiancato da Tintillini, vicepresidente, Ivana Gabriella Cenci, veneta, segretario e tesoriere, Veronica Deriu dalla Lombardia e Claudia Farina dal Veneto in qualità di consigliere.

Italian Travel Press, con sede nazionale a Venezia presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), è l’unica associazione riconosciuta da FNSI-SGV in tema di viaggio, turismo e cultura; è apartitica e apolitica e promuove collaborazione e scambio tra colleghi. Si fonda su una rete orizzontale e inclusiva, dove ogni socio può contribuire con idee e progetti innovativi nel rispetto delle carte deontologiche dell’Ordine dei Giornalisti e della FNsi.

La nomina di Benedetta Tintillini rappresenta un importante riconoscimento per Umbria e Cultura, la testata che da anni racconta con passione il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della regione, e per l’Umbria stessa, sempre più al centro della comunicazione legata al turismo consapevole e alla valorizzazione dei territori.

Con il nuovo direttivo, Italian Travel Press si prepara a consolidare il proprio ruolo di riferimento per il giornalismo di viaggio e cultura, rafforzando la connessione tra informazione, sostenibilità e promozione del patrimonio italiano.

Per approfondire: www.italiantravelpress.it