5 idee per tutti: itinerari cicloturistici nella natura italiana

Scopri cinque itinerari cicloturistici panoramici in Italia, perfetti per famiglie e ciclisti di ogni età. Consigli pratici, percorsi immersi nella natura e soste culturali imperdibili.

L’Italia è un Paese ideale per il cicloturismo: paesaggi spettacolari, percorsi adatti a ogni livello di allenamento e infrastrutture sempre più attente a chi ama esplorare il territorio pedalando. Dai tracciati ricavati da vecchie ferrovie agli itinerari sul mare, ecco cinque proposte panoramiche perfette per famiglie, gruppi di amici e ciclisti amatoriali.

1. Ciclovia Alpe Adria – Friuli Venezia Giulia

Un viaggio di respiro europeo che collega Salisburgo a Grado, per un totale di 415 km, di cui un lungo tratto in Italia. Il percorso italiano sfrutta il sedime di una vecchia ferrovia e offre ponti spettacolari, gallerie, scorci sul Tagliamento e soste nei borghi storici di Gemona, Venzone e Palmanova, fino ad arrivare alla romana Aquileia. Perfetta per chi cerca natura e cultura, è servita da treni attrezzati e dal Mi.Co.Tra, con trasporto bici gratuito su prenotazione.

2. Ciclopedonale Puccini – Toscana

Un itinerario musicale e naturalistico: da Ponte a Moriano al Lago di Massaciuccoli, per circa 30 km pianeggianti, immersi nel paesaggio tanto caro a Giacomo Puccini. Una ciclabile facile e accessibile, con punti assistenza, ricarica e-bike e segnaletica interattiva che permette di ascoltare le opere del Maestro durante la pedalata. Ideale anche per chi noleggia la bici in loco.

3. Ciclovia dei Trabocchi – Abruzzo

Tra le più suggestive d’Italia, corre per circa 50 km lungo l’ex ferrovia costiera tra Ortona e Vasto. Spiagge, scogliere, riserve naturali e i celebri trabocchi, antiche palafitte da pesca, rendono il percorso un’esperienza unica. Lungo la via si possono visitare luoghi iconici come il Castello Aragonese e l’Abbazia di San Giovanni in Venere, oppure fermarsi per assaggiare la cucina locale in un trabocco ristorante.

4. Ciclovia del Mincio – Veneto e Lombardia

Dai paesaggi del Garda a Mantova, per 43,5 km tra borghi medievali, ponti, campagne e canali. Il percorso attraversa Valeggio e Borghetto – tra i villaggi più belli d’Italia – e permette una deviazione al Parco Sigurtà, da esplorare anche in bici. L’arrivo a Mantova, tra laghi e storia, è perfetto per una giornata all’insegna della natura. Disponibile un bicibus per chi desidera accorciare il tragitto.

5. Ciclovia dei Fiori – Liguria

Un itinerario sempre vista mare: da Genova a Ventimiglia, con il tratto più adatto alle famiglie tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare (19,6 km), ricavato da una ferrovia dismessa. Gallerie, baie e spiagge vicine rendono il percorso piacevole e ideale per soste e tuffi. In zona ci sono anche i 10 km della ciclabile Arenzano–Varazze e, per i più allenati, la possibilità di proseguire fino alla Costa Azzurra.

Consigli pratici per un’esperienza sicura e divertente

Casco sempre, anche se non obbligatorio in Italia.

Controllo bici prima di partire: freni, luci, gomme, campanello, kit di emergenza.

Seggiolini e rimorchi omologati (EN 14344 per i seggiolini).

Zaino o borse da bici con elementi essenziali: snack, giochi per i piccoli, ricambio, mantella impermeabile, occhiali da sole, multitool e kit riparazioni.

Per i bambini, l’esperienza si arricchisce con parchi giochi, fattorie didattiche, aree naturalistiche e picnic lungo la strada.

La regola d’oro del cicloturismo per tutti? Scegliere percorsi pianeggianti o in leggera discesa, seguendo il corso di un fiume, un lago o il mare. Un modo semplice per vivere la natura in sicurezza, senza rinunciare al piacere della scoperta.