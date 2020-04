Coronavirus: Ivan Zaytsev non vede l’ora di tornare in campo

Ivan Zaytsev si fa portavoce dei tanti sportivi che scalpitano per tornare a praticare la loro professione, dopo lo stop causato dalla pandemia

Da Fabio Fazio su Rai uno a “Che Tempo che fa”, Ivan Zaytsev chiede al ministro dello Sport Spadafora lumi su quando si potrà tornare a giocare la pallavolo nei palazzetti dello sport di tutta Italia ma, consapevole che questa risposta non sarebbe arrivata chiede: “almeno diteci se sarà possibile quest’estate giocare a beach volley, lo sport più vicino alla pallavolo che ci permette di restare in forma fisicamente e mentalmente”. Chi si aspettava una risposta si sbaglia di grosso. Il Ministro spiega che domani incontrerà i rappresentanti di tutte le discipline per capire cosa si può fare. Non si sa se si riuscirà ad aprire le spiaggia figuriamoci i campi di beach Volley anche se la speranza è l’ultima a morire.

Quello che è certo è che la Confederazione europea di pallavolo ha stabilito di fermare definitivamente la stagione delle Coppe Europee, cancellando anche le Super Finals di Champions League previste a Berlino il 16 del prossimo mese. Rimangono così senza possibilità di chiudere la propria campagna continentale i campioni in carica della Cucine Lube Civitanova, la Sir Sicoma Monini Perugia e la Trentino Itas in Champions League, Leo Shoes Modena in CEV Cup, l’Allianz Powervolley Milano in Challenge Cup. La CEV, anche se l’annata non si è chiusa, ha deciso di assegnare più dell’80% del montepremi previsto alle squadre delle tre Coppe, ha preso l’impegno di mantenere invariati i premi per la prossima stagione e assicura poi un piano di interventi di 11,5 milioni di euro per l’attività pallavolistica in Europa.