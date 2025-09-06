L’arte di Jorit a Sasso di Castalda: un murale per la rinascita

L’artista internazionale Jorit arriva a Sasso di Castalda per realizzare un murale che diventerà simbolo di rinascita e speranza, contro lo spopolamento dei piccoli borghi.

Sasso di Castalda, piccolo borgo lucano di appena 700 abitanti, si prepara ad accogliere un’opera destinata a lasciare il segno. Jorit, artista di fama mondiale noto per i suoi murales monumentali a New York e Tokyo, ha scelto proprio questo angolo di Basilicata per dare vita a un progetto che va oltre l’arte: “Street Art per l’Anima: I Volti della Memoria, le Visioni del Futuro”.

Non si tratta di un semplice intervento estetico, ma di un messaggio potente contro lo spopolamento che da decenni svuota i piccoli centri. L’iniziativa vuole dimostrare che anche i borghi più remoti possono diventare luoghi di creatività, visione e rinascita.

Il murale, che prenderà forma su una parete del paese, sarà realizzato in un vero e proprio cantiere a cielo aperto, permettendo a cittadini e visitatori di assistere giorno dopo giorno alla nascita dell’opera. L’identità del volto che comparirà sulla facciata rimarrà segreta fino alla fine, amplificando la curiosità e l’attesa.

Le voci della comunità

Mariangela Laurino, Assessore alla Cultura e Turismo, sottolinea il valore simbolico della scelta:

“Jorit non ha scelto Sasso per la sua fama, ma per la sua anima. Qui dove molti vedono solo i segni del tempo, noi vediamo resilienza. La sua arte è un megafono universale: dimostra che i piccoli centri hanno la forza di trasformare il loro destino. Con questo progetto Sasso diventa un esempio virtuoso di rinascita, un cuore autentico che batte forte nell’Italia delle aree interne.”

Entusiasta anche il sindaco Rocchino Nardo: “Per una comunità di 700 abitanti è un traguardo straordinario. Quest’opera sarà simbolo condiviso e orgoglio dei cittadini. Con la firma di Jorit, il nostro borgo diventa una narrazione, non un margine, ma un punto di partenza per il futuro.”

Un modello per le aree interne

Il progetto di Jorit si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione che mira a ridare centralità alle aree interne, spesso dimenticate ma ricche di identità e storia. L’inaugurazione ufficiale del murale è prevista entro la fine di settembre, con un evento aperto alla stampa e al pubblico.

Con questo intervento, Sasso di Castalda si propone come un laboratorio vivente di rinascita culturale, dimostrando che l’arte può essere motore di cambiamento e che anche i borghi più piccoli possono parlare al mondo intero.