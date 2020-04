Karima in concerto “Live at Home”

Visioninmusica “Live at Home” si veste di raffinate corde vocali femminili per il suo nuovo appuntamento: domenica 3 maggio alle ore 18:30 in diretta streaming dalla sua casa piemontese, sarà Karima, accompagnata dal pianista Piero Frassi in live da Pisa, la protagonista di una performance che comprenderà quattro classici standard tra i cult del proprio repertorio: What a little moonlight can do, The nearness of you, Waitin’ for Charlie, That’s what friends are for.

Nel corso del concerto in streaming di Karima, verrà messa in evidenza la possibilità di contribuire con una donazione a favore dell’ Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Cliccando QUI troverete le modalità per effettuare la donazione.

Il calendario di Visioninmusica “Live at Home” proseguirà successivamente con Javier Girotto (7 maggio), Giuseppe Albanese (10 maggio), Nicola Andrioli (14 maggio), Claudio Jr De Rosa (17 maggio), Cristina Renzetti (21 maggio).

Tutti i live saranno accessibili in diretta streaming sul canale YouTube di Visioninmusica. Sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.

Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter di jazz, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri membri.