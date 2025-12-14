“Luci sul Trasimeno”: un altro weekend di luce e magia

Mentre il gigantesco Albero di Natale costruito sulle acque del Trasimeno continua a brillare e ad attirare sguardi incantati, Castiglione del Lago si prepara ad affrontare un nuovo, imponente afflusso di visitatori. L’obiettivo è dichiarato: bissare, come minimo, il successo record dello scorso weekend quando, complice anche il Ponte dell’Immacolata, il borgo lacustre ha fatto registrare numeri straordinari, arrivando a “faticare” – in senso più che positivo – nel reggere l’urto dell’ondata di turisti.

Il merito è tutto di “Luci sul Trasimeno – Il Natale delle Meraviglie”, che anche alla sua sesta edizione si conferma uno dei principali poli di attrazione dell’Umbria nel periodo natalizio. Una manifestazione capace di coinvolgere l’intero comprensorio, grazie a un mix vincente di suggestione, spettacolo e promozione mediatica: dalle campagne televisive sulle reti Mediaset, ai numerosi servizi andati in onda sui canali Rai dopo l’accensione ufficiale del 6 dicembre, fino alla massiccia presenza sui social network.

In una settimana resa ancora più affascinante dalla nebbia, che ha regalato visioni quasi irreali dal Belvedere della Rocca del Leone, l’Albero di Natale più grande del mondo costruito in acqua ha continuato a catalizzare l’attenzione. Lungo il “Percorso dell’Albero” proseguono con vigore le iniziative curate dall’Associazione “Eventi Castiglione del Lago”: giochi di luce, il “Wonder Show”, il tunnel luminoso e le installazioni che trovano il loro momento clou nelle tre accensioni quotidiane dell’Albero, alle 17.30, 19.30 e 22.

Ad affascinare i visitatori non è solo la maestosità dell’opera ingegneristica – oltre 2.400 luci perimetrali e più di un chilometro di lunghezza – ma anche le novità collaterali. Grande successo sta infatti riscuotendo la nuova area gastronomica “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno”, dove il pesciolino Ascanio, mascotte dell’evento, fa da simbolico ponte tra la manifestazione e il mondo del cioccolato. Fondamentale la partnership con eccellenze del territorio come Perugina, Be Well e Augusta Perusia, unite alla calorosa accoglienza dei volontari di “Eventi”.

Nel weekend è attesa un’ulteriore impennata di presenze anche per altre attrazioni molto amate, come il “Ghiaccio Park” e “Castiglione del LEGO”, allestito nei pressi della Sala Consiliare di Palazzo della Corgna. Da lunedì, inoltre, prenderà il via l’“Arena GAL”, spazio ideato e gestito dal Gal Trasimeno-Orvietano, che arricchirà ulteriormente il calendario con incontri e appuntamenti culturali.

Prima delle accensioni serali dell’Albero, il pubblico potrà assistere a reading legati a “Giallo Trasimeno” (lunedì 15 dalle ore 17), cooking show a cura di Confcommercio Trasimeno dedicati alle ricette natalizie del territorio e alla degustazione della birra (martedì 16 dalle ore 17, con una puntata speciale del talk show “4 chiacchiere in vetrina” di RTN Web Radio TV), incontri poetici con “Poesia Trasimeno” (mercoledì 17) e letture per bambini dal titolo “Natale, notte di meraviglia” (giovedì 18 dalle ore 16).

Infine, per il fine settimana in corso, il programma – consultabile sul sito www.lucisultrasimeno.it – prevede anche “Naturalmente Sorso”, evento dedicato ai vini artigianali del Trasimeno con assaggi e approfondimenti, in programma presso l’ex Asilo Reattelli di Castiglione del Lago dalle 16 alle 22. Un’ulteriore occasione per vivere il Natale tra luci, sapori e meraviglia.