“Luci sul Trasimeno 2025”: a Castiglione del Lago il “Natale delle Meraviglie”

È stata una conferenza stampa carica di entusiasmo quella che, il 28 novembre negli spazi del VitaHub di Vitakraft, ha ufficialmente aperto la stagione di Luci sul Trasimeno 2025. L’evento, giunto alla sesta edizione, torna a illuminare Castiglione del Lago con un progetto ancora più ambizioso, che punta a superare i record di presenze degli anni precedenti e a confermarsi tra le principali attrazioni natalizie del Centro Italia.

Al centro della manifestazione rimane l’inconfondibile Albero di Natale sull’acqua più grande del mondo, creato nel 2019 dall’Associazione Eventi. Un simbolo ormai riconosciuto a livello nazionale, che anche quest’anno verrà acceso il 6 dicembre, alle ore 17:30, inaugurando ufficialmente il mese di festeggiamenti.

Un albero da record che racconta il Natale

La struttura monumentale, sospesa sulle acque del lago Trasimeno, manterrà i suoi numeri impressionanti:

2.400 luci perimetrali,

150 lampade interne alimentate al 100% da energia rinnovabile,

1.080 metri di lunghezza,

50 metri di larghezza,

7.165 metri di cavo,

166 pali portanti.

L’albero sarà visibile percorrendo il “Percorso dell’Albero” fino al Belvedere, punto privilegiato anche per assistere al nuovo Wonder Show, uno spettacolo che unisce luci, fuochi e narrazione di storie natalizie.

Un evento diffuso, tra magia, gusto e tradizioni

Attorno al fulcro dell’albero, “Luci sul Trasimeno” propone numerose novità. Grande attesa per il Babbo Natale Christmas Garden, giardino incantato dedicato ai più piccoli, e per il suggestivo Sentiero del Presepe, ispirato agli 800 anni del Cantico delle Creature. Debutta anche l’area “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno”, dedicata ai sapori del Natale e al mondo del cioccolato, con il personaggio Ascanio amatissimo dai bambini.

Spazio anche alle eccellenze locali con l’apertura dell’Arena Gal, gestita dal GAL Trasimeno-Orvietano: degustazioni, cooking show, laboratori e incontri culturali animeranno ogni fine settimana, insieme a momenti di intrattenimento per famiglie e bambini.

Il centro storico di Castiglione del Lago si trasformerà in un vero villaggio natalizio con:

Castiglione del LEGO, spazio dedicato ai celebri mattoncini,

Ghiaccio Park con la grande pista di pattinaggio,

Casette del Natale ricche di artigianato locale, prodotti tipici e tradizioni.

Turismo e territorio: una rete di collaborazioni strategiche

L’edizione 2025 si distingue per una forte sinergia con realtà regionali e nazionali. Grazie a Federalberghi Umbria, l’evento sarà promosso in oltre 300 strutture ricettive con appositi totem informativi. Allo stesso tempo, la collaborazione con il tour operator Umbriasi permetterà di proporre pacchetti turistici completi che includono soggiorno, visite, ristorazione selezionata e percorsi culturali come quello di Palazzo della Corgna.

Un ruolo chiave anche per Unicoop Etruria, che garantirà una promozione interregionale nei propri punti vendita in Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo, accompagnata da agevolazioni dedicate.

Confermato inoltre l’ingresso agevolato per i residenti, quest’anno esteso a tutti gli otto comuni del comprensorio del Trasimeno.

La promessa: un Natale di meraviglie

Con il sostegno della Regione Umbria, del GAL Trasimeno-Orvietano, di sponsor privati e della determinazione degli oltre cento volontari dell’Associazione Eventi, Castiglione del Lago si prepara a vivere un “Natale delle Meraviglie” che unisce tradizione, innovazione e spirito comunitario.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il Trasimeno si accenderà di luci, emozioni e sorprese: un’occasione unica per riscoprire la magia del Natale in uno dei borghi lacustri più affascinanti d’Italia.