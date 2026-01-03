“Luci sul Trasimeno” al rush finale con la Befana special guest

Castiglione del Lago si avvia a salutare uno degli eventi più suggestivi e identitari del suo calendario invernale. “Luci sul Trasimeno” entra infatti nel rush finale, con gli ultimi giorni di accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua, pronto a concludere un’edizione che ha segnato numeri importanti e un forte impatto sul territorio.

Adagiato tra le leggere onde del lago, l’Albero ha ricevuto per settimane le “coccole” di migliaia di visitatori, contribuendo in maniera significativa al terzo posto conquistato dall’Umbria tra le regioni italiane più visitate nel periodo delle festività natalizie. Un risultato che ha portato anche Castiglione del Lago a essere inserita tra le città umbre virtuose per l’organizzazione di grandi manifestazioni, confermando la bontà di un progetto ormai conosciuto e apprezzato a livello nazionale.

Il momento culminante sarà quello dell’Epifania. Il 6 gennaio, infatti, la Befana sarà l’ospite speciale del “Percorso dell’Albero”. A partire dalle 15 “volteggerà” tra i vicoli del borgo con una dotazione di ben 500 calze ricche di dolciumi, grazie all’iniziativa “Befanavis” promossa dalla sezione locale dell’Avis, uno dei tanti partner di “Luci sul Trasimeno”. Un gesto che, come da tradizione, testimonia il forte senso di comunità respirato per un mese intero nella città di Ascanio della Corgna.

Sempre il 6 gennaio, alle 18.30, nella sede del palazzo comunale, è in programma la cerimonia ufficiale di saluto e ringraziamento. Alla presenza delle autorità cittadine e regionali, verrà reso omaggio a tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa: dai volontari dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago”, che la organizza con passione e impegno da sei anni, alle numerose aziende del territorio che hanno aderito al progetto “Impresa Amica” promosso da Confcommercio Trasimeno.

Prima del gran finale, però, resta da completare l’accoglienza dell’ultimo weekend festivo, che si preannuncia ancora molto partecipato. Il continuo via vai di camper e autobus organizzati, il boom di prenotazioni nelle strutture ricettive e la frenetica attività di esercizi commerciali e ristorativi – non solo nel centro storico – confermano il successo dell’iniziativa. Anche negli ultimi giorni sono previste cinque accensioni quotidiane dell’Albero alle 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 e 22 (anche lunedì), mentre lo spegnimento ufficiale dell’Epifania è fissato per le 19.30.

Sarà l’ultima occasione per ammirare gli effetti luminosi del “Wonder Show”, il tunnel di accesso al “Percorso dell’Albero”, le installazioni sul Poggio, salutare Babbo Natale e gli Elfi e visitare il presepe artistico dedicato a San Francesco e agli 800 anni del Cantico delle Creature. Senza dimenticare “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno”, il “Ghiaccio Park” e le creazioni di “Castiglione del LEGO”.

Un “Natale delle Meraviglie” che sembra non voler finire mai, per la gioia dei grandi e lo stupore dei più piccoli.