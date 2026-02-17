Il Lugana DOC a Casa Veneto: il Lago di Garda protagonista alle Olimpiadi

In occasione dei Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, il Consorzio Tutela Lugana DOC porta il racconto del Lago di Garda sulla scena internazionale con un evento dedicato alla denominazione presso Casa Veneto, spazio istituzionale della Regione Veneto a Cortina d’Ampezzo.
Un appuntamento che conferma il Lugana DOC come ambasciatore di qualità e identità territoriale, capace di rappresentare il Made in Italy in un contesto di visibilità mondiale, dove sport, cultura e tradizione si incontrano.
Casa Veneto, vetrina delle eccellenze regionali
Ospitata nella storica Casa delle Regole di Cortina, Casa Veneto si configura come un hub strategico per la promozione del territorio. Pensata per valorizzare le eccellenze regionali, accoglie incontri, approfondimenti e momenti conviviali che mettono in dialogo istituzioni, fondazioni e consorzi di tutela.
In questo contesto, il Lugana DOC trova uno spazio privilegiato per raccontare la propria identità, strettamente legata al paesaggio gardesano e alla cultura vitivinicola che caratterizza l’area.
Il focus sul Lago di Garda e il racconto del territorio
Il 18 febbraio, dalle ore 16.00 alle 17.00, si terrà un focus dedicato al Lago di Garda a cura di Destination Verona & Garda Foundation, che offrirà un inquadramento territoriale e culturale dell’area. L’incontro metterà in luce il valore strategico del Garda in termini turistici e identitari, sottolineandone l’attrattività internazionale.
A seguire, il Consorzio Tutela Lugana DOC sarà protagonista di un aperitivo con degustazione dell’annata 2024, accompagnato da un approfondimento sulla denominazione: un’occasione per scoprire le caratteristiche distintive del Lugana, il suo legame profondo con il lago e il ruolo del vino come espressione autentica del territorio.
Un vino che unisce sport, cultura e paesaggio
La presenza del Lugana DOC a Casa Veneto, nel contesto delle Olimpiadi, rafforza il posizionamento della denominazione come simbolo di eccellenza del Made in Italy. Il vino diventa così linguaggio universale capace di unire sport e cultura, promuovendo uno stile di vita che valorizza paesaggio, tradizione e convivialità.
Come sottolinea Edoardo Peduto, Direttore del Consorzio Tutela Lugana DOC:
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un momento straordinario di visibilità internazionale per l’Italia e per i suoi territori. Essere presenti a Casa Veneto significa contribuire attivamente a questo racconto collettivo, portando il Lugana come espressione autentica del Lago di Garda e di uno stile che unisce vino, cultura e paesaggio.”
In un palcoscenico globale come quello olimpico, il Lugana DOC si conferma dunque ambasciatore di un territorio unico, dove la bellezza del Lago di Garda incontra l’eccellenza vitivinicola italiana.