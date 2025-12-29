“Magnifico 1492”: alle Gallerie degli Uffizi una storica mostra su Lorenzo de’ Medici

Sarà una delle esposizioni più ambiziose e attese del prossimo anno: nell’autunno 2026 le Gallerie degli Uffizi ospiteranno “Magnifico 1492”, una grande mostra dedicata a Lorenzo de’ Medici, figura emblematica del Rinascimento italiano e universale. Un progetto espositivo senza precedenti che, attraverso oltre cento opere, ricostruirà per la prima volta in modo organico la sconfinata collezione d’arte del leggendario mecenate fiorentino.

L’esposizione prende il titolo dall’anno simbolo della morte di Lorenzo il Magnifico, il 1492, e si propone come una ricostruzione filologica e dettagliata della collezione medicea così come era custodita nel palazzo di famiglia di via Larga – l’attuale Palazzo Medici Riccardi – secondo gli inventari redatti alla scomparsa del suo più illustre proprietario. Un’impresa complessa e affascinante, che ambisce a restituire al pubblico non solo un insieme di capolavori, ma anche una visione complessiva del mondo culturale che ruotava attorno alla famiglia Medici.

Accanto a dipinti e sculture di straordinario valore, il percorso espositivo comprenderà vasi antichi, gemme, cammei, monete, codici miniati e carte geografiche, testimoniando la varietà di interessi, passioni e curiosità che caratterizzarono Lorenzo e, più in generale, la stirpe medicea. Una raccolta multiforme che riflette un’idea di sapere enciclopedico, tipica dell’Umanesimo, in cui arte, scienza, filosofia e politica dialogano senza confini netti.

A coronare il progetto, le Gallerie degli Uffizi annunciano anche la ricomposizione di uno dei più importanti cicli della storia dell’arte occidentale, la cui identità sarà svelata nei prossimi mesi, aggiungendo ulteriore attesa a un evento già destinato a segnare la programmazione museale internazionale.

“Magnifico 1492” potrà contare su prestiti di altissimo livello provenienti da musei italiani e internazionali, per un totale di oltre un centinaio di opere che andranno a comporre un percorso espositivo di rara ampiezza e valore scientifico.

Lorenzo di Piero de’ Medici (1449-1492), noto come il Magnifico, è universalmente riconosciuto come il più celebre esponente della dinastia che governò Firenze e la Toscana tra il Quattrocento e il Seicento. Politico abile e raffinato diplomatico, fu soprattutto un instancabile promotore delle arti e della cultura, incarnando il concetto stesso di mecenatismo. Attorno a lui si raccolsero alcuni tra i più grandi intellettuali del tempo – da Angelo Poliziano a Marsilio Ficino, fino a Giovanni Pico della Mirandola – e artisti destinati a segnare la storia dell’arte, come Sandro Botticelli e Michelangelo Buonarroti.

Come sottolinea il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde, la figura di Lorenzo rappresenta un vero punto di svolta: «La sua vita è uno spartiacque. Si chiude dove si apre il mondo della storia moderna che abitiamo ancora oggi, nell’anno della scoperta delle Americhe». Una coincidenza temporale che rafforza il valore simbolico del 1492 e rende la mostra non solo un omaggio a un grande protagonista del passato, ma anche una riflessione sulle radici della modernità.