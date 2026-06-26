Mario Tozzi apre Geo-Logica al Teatro Romano di Gubbio

Sarà Mario Tozzi, tra i più autorevoli divulgatori scientifici italiani, ad inaugurare con un evento speciale la prima edizione di Geo-Logica, il nuovo festival dedicato alla geologia, all’ambiente e alla storia del pianeta. L’appuntamento è fissato per lunedì 6 luglio alle ore 21.15 nello scenario suggestivo del Teatro Romano di Gubbio, dove il geologo porterà in scena lo spettacolo Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità.

L’evento rappresenta l’anteprima ufficiale del festival, in programma sabato 18 e domenica 19 luglio a Gubbio, e offrirà al pubblico un viaggio affascinante nel tempo profondo del nostro pianeta. Dall’origine del cosmo alla formazione della Terra, dalla deriva dei continenti ai cicli climatici, fino all’evoluzione della vita e alla crisi ambientale contemporanea: Tozzi guiderà gli spettatori in un racconto che intreccia rigore scientifico, narrazione e riflessione.

Un percorso che mette al centro il rapporto tra uomo e natura, mostrando come, in un tempo infinitesimale rispetto ai 4,5 miliardi di anni della Terra, la specie umana sia diventata una forza capace di trasformare radicalmente ecosistemi, paesaggi e clima. Con il suo stile diretto, ironico e coinvolgente, Tozzi invita a cambiare prospettiva: non guardare il pianeta come qualcosa da dominare, ma da comprendere.

Geologo, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, volto storico della divulgazione scientifica Rai e firma del quotidiano La Stampa, Tozzi è da anni una figura di riferimento per la sensibilizzazione sui temi ambientali. La sua presenza rappresenta un’apertura di grande prestigio per una manifestazione che punta a coniugare scienza, cultura e territorio.

Il festival Geo-Logica, che avrà come tema Le montagne di San Francesco, si svolgerà al Monastero di San Benedetto e proporrà una due giorni ricca di incontri di divulgazione scientifica, laboratori per famiglie e trekking esperienziali alla Gola del Bottaccione, luogo di rilevanza internazionale per la geologia e meta ogni anno di studiosi provenienti da tutto il mondo.

L’iniziativa nasce da un’idea del Comune di Gubbio e dell’associazione Archè APS, con la cura e la produzione di Florabant, realtà già nota per eventi di grande richiamo come il Festival del Medioevo, l’Umbria Antica Festival e il Festival dei Popoli Italici.

Realizzato con il contributo della Fondazione Perugia, Geo-Logica si presenta come una nuova occasione per scoprire il legame profondo tra territorio, storia naturale e futuro del pianeta. E lo fa partendo da una voce capace di raccontare la Terra come pochi altri: quella di Mario Tozzi.