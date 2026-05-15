Massa Martana celebra natura e comunità: arriva “La Marcia degli Orsi”

Escursioni sui Sentieri Martani e teatro di comunità protagonisti di una giornata dedicata alla scoperta del territorio. A fine mese il gran finale con “Massa Martana Wild”.

Massa Martana si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della natura, della cultura e della partecipazione collettiva con un doppio appuntamento in programma sabato 16 maggio, inserito nel calendario di iniziative che accompagneranno il borgo fino al festival conclusivo “Massa Martana Wild”, previsto dal 29 al 31 maggio.

La giornata prenderà il via nel pomeriggio con un’escursione gratuita lungo i Sentieri Martani, itinerario che permetterà ai partecipanti di attraversare i paesaggi dei Monti Martani fino al tramonto, vivendo un’esperienza lenta e immersiva tra natura, silenzi e panorami suggestivi. Un’occasione aperta a tutti per scoprire il territorio attraverso il cammino e il contatto diretto con l’ambiente.

Alle 17 il programma proseguirà al Teatro Consortium con “La Marcia degli Orsi”, spettacolo curato da Valerio Apice e Giulia Castellani, nato dal laboratorio di teatro di comunità avviato lo scorso 28 febbraio in collaborazione con il Teatro Laboratorio Isola di Confine.

Ispirato al celebre romanzo La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati, il percorso laboratoriale ha coinvolto cittadini di tutte le età in un’esperienza artistica condivisa e inclusiva, affrontando temi come il rapporto tra uomo e natura, il conflitto e la convivenza. Lo spettacolo finale rappresenta così il punto di arrivo di un progetto partecipativo che ha rafforzato il senso di comunità e il legame con il territorio.

Il calendario di eventi culminerà poi con “Massa Martana Wild”, festival dedicato alla natura, alla biodiversità e alla storia locale, in programma dal 29 al 31 maggio. Tre giornate che proporranno escursioni, incontri, attività divulgative e iniziative culturali rivolte a un pubblico ampio e trasversale.

“I tre giorni di Massa Martana Wild saranno interamente dedicati alla natura, alla biodiversità dei Monti Martani, alla divulgazione ambientale, ma anche all’archeologia e alla storia del nostro territorio”, spiega l’assessore comunale al Turismo Chiara Titani. “L’evento vuole essere non solo un momento di sintesi, ma soprattutto un’apertura: un’occasione per vivere il territorio attraverso esperienze autentiche e sostenibili”.

Tutte le iniziative rientrano nel progetto “Massa Martana: il borgo del dire e del fare”, promosso dal Comune e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – NextGenerationEU, dedicato alla valorizzazione dei borghi storici.

“L’obiettivo – aggiunge Titani – non è soltanto sviluppare un turismo più consapevole e sostenibile, ma favorire la partecipazione attiva delle comunità locali alla cultura del territorio e all’educazione al patrimonio, affinché possa essere valorizzato e tutelato insieme”.