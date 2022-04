Medea apre la nuova edizione di Museion ad Acquapendente

Sabato 9 aprile al Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente appuntamento con Medea, il primo degli undici spettacoli in cartellone per la nuova edizione di Museion.

Un doppio appuntamento, alle ore 17.00 ed in replica alle ore 19.00, con la Compagnia teatrale Teatro Studio che porterà in scena la tragedia di Euripide, in un’intensa rielaborazione intrisa di contaminazioni contemporanee. Medea, il percorso di un mito, di una donna, di una cultura, che ci racconta la ferocia del potere maschile e la potenza indomabile del femminino.

La messa in scena, a cura della compagnia teatrale grossetana, sarà ricca di immagini ed emozioni, in un copione, che seguendo la struttura drammaturgica della tragedia di Euripide, vedrà l’innesto dei testi di Apollonio Rodio e Christa Wolf.

Adattamento e regia di Mario Fraschetti, in scena Enrica Pistolesi, Caterina Rossi, Daniela Marretti, Luca Pierini e Mirio Tozzini.

Appuntamento al Museo della Città Civico e Diocesano di Acquapendente – Palazzo Vescovile –

Via Roma, 85 Acquapendente

Per maggiori informazioni sullo spettacolo di Medea: il link www.simulabo.it/eventi- simulabo/si-apre-con-medea-la- stagione-di-museion-2022

Per informazioni e prenotazioni: L’Ape Regina Soc. Coop. ARL

Telefono (anche WhatsApp): 388 8568841

Mail: eventi@laperegina.it

La partecipazione alle iniziative è gratuita, con prenotazione obbligatoria e sarà regolamentata in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19: obbligo di utilizzo di mascherine FFP2

possesso delle certificazioni da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato)

Museion è parte del progetto “Simulabo 6.0” ideato dal Sistema museale del lago di Bolsena e realizzato con il sostegno della Regione Lazio, per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2021, L.R. 24/2019.