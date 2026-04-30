Mevania Wine Festival 2026: a Bevagna il vino si fa cultura del rispetto

Torna uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di enogastronomia e cultura del vino: sabato 2 maggio prende il via la quarta edizione del Mevania Wine Festival, che animerà il suggestivo borgo di Bevagna dalle ore 11 alle 19. La manifestazione si svolgerà nella cornice storica del Chiostro di San Domenico, accogliendo 56 cantine provenienti dall’Umbria e da diverse regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia.

L’evento, targato Slow Wine, è riservato ai produttori aderenti al Manifesto della Slow Wine Coalition, promuovendo un modello di vino “Buono, Pulito e Giusto”. Un approccio che valorizza la qualità organolettica, il rispetto per l’ambiente e la biodiversità, oltre alla giustizia sociale lungo tutta la filiera produttiva.

Fondamentale il contributo del Consorzio Tutela Vini Montefalco, che ha ampliato la partecipazione delle aziende locali e rafforzato il legame tra il festival e il territorio.

Ma l’edizione 2026 si distingue soprattutto per il suo forte impegno sociale. Il festival è dedicato alla memoria di Donatella Briosi e Marisa Leo, due professioniste del mondo del vino vittime di femminicidio. In collaborazione con la Delegazione regionale delle Donne del Vino Umbria e l’associazione Marisa Leo per la cultura del rispetto APS, l’iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza di genere, trasformando il vino in uno strumento di consapevolezza e cultura del rispetto.

Il programma prevede anche momenti di approfondimento con le masterclass ospitate al Teatro Torti. Alle ore 12 si terrà “Ciliegiolo: la rivincita di un vitigno”, guidata dalla sommelier Loredana Sarpe, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di uno dei vitigni autoctoni più interessanti del Centro Italia. Alle ore 17, invece, spazio all’incontro “Slow Wine Coalition: comunicare il vino oltre il calice”, con interventi di esperti del settore per raccontare il vino come esperienza culturale e sociale.

Ad arricchire l’atmosfera, musica dal vivo e dj set accompagneranno i visitatori durante tutta la giornata, con le performance della Zastava Orkestar tra il chiostro e le vie del borgo.

Il Mevania Wine Festival è promosso dall’Associazione Culturale Share, già nota per l’organizzazione della passeggiata enogastronomica “La Sagrantina”, e si svolge con il patrocinio di istituzioni tra cui Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Bevagna, in collaborazione con realtà del territorio e associazioni impegnate nella promozione culturale e sociale.

Un evento che unisce eccellenza enologica, identità territoriale e impegno civile, confermando il vino come strumento di dialogo, cultura e rispetto.