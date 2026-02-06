Milano Cortina 2026: Casa Veneto apre le sue porte

Apre oggi nel cuore di Cortina d’Ampezzo Casa Veneto, lo spazio della Regione Veneto dedicato alla promozione delle eccellenze territoriali in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Un vero e proprio hub di incontro, racconto e valorizzazione che accompagnerà atleti, visitatori, operatori e media alla scoperta dell’identità veneta: dai siti Unesco alla cultura, dall’enogastronomia alle destinazioni turistiche, fino a temi di rilievo sociale come la prevenzione sanitaria.

Casa Veneto è ospitata nella suggestiva Casa delle Regole (corso Italia 69, Cortina d’Ampezzo, BL) e sarà aperta dalle 10 alle 18 dal 6 al 22 febbraio durante le Olimpiadi, il 3 marzo e dal 6 al 15 marzo in occasione delle Paralimpiadi. Lo spazio si sviluppa su tre piani: il piano terra, aperto al pubblico, è dedicato alla promozione delle eccellenze turistiche, enogastronomiche e produttive del Veneto e ospiterà quotidianamente incontri e presentazioni; il primo piano accoglie un media center con 30 postazioni di lavoro per giornalisti; l’ultimo piano è riservato a incontri istituzionali.

Il calendario degli eventi prende il via oggi, venerdì 6 febbraio, alle 11.30 con l’incontro a cura di Coldiretti Veneto dal titolo “Slalom delle eccellenze della Provincia di Belluno”, dedicato alle produzioni agroalimentari del territorio bellunese, con degustazione su prenotazione fino a esaurimento posti. Alle 15 è in programma “Marca di Treviso, laboratorio dello sport”, a cura di Città d’Arte e Ville Venete del territorio della Marca, mentre alle 17.30 spazio all’Aperitime firmato Prosecco DOC (posti limitati, su prenotazione).

Il sabato 7 febbraio si apre alle 11 con “Marca di Treviso Heritage & Art Trail”, un viaggio tra itinerari d’arte e storia dalle origini al contemporaneo, da Canova e Giorgione alle mostre internazionali, passando per castelli e città murate. L’incontro è curato dalla GD di Città d’Arte e Ville Venete del territorio della Marca. Alle 12 protagonista Grana Padano con Marco Zacchello; alle 15 Regione Veneto e Repubblica presentano le guide dedicate ai Siti Unesco del Veneto. Seguono alle 16 la “Tiramisù World Cup cooking class” e alle 17.30 l’Aperitime del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene DOCG.

Il fine settimana si conclude domenica 8 febbraio con “L’agricoltura di montagna quale custode del territorio” a cura di CIA Belluno (ore 10.30), “Dolomiti bellunesi dove l’inverno è esperienza (dall’alba al chiaro di luna)” di DMO Dolomiti Bellunesi (ore 15), “Terre dell’occhiale made in Italy” (ore 16) e, alle 17.30, l’Aperitime proposto dalla DMO Dolomiti Bellunesi.

Con oltre cento appuntamenti in programma, Casa Veneto si conferma uno dei punti di riferimento del palinsesto culturale e promozionale di Milano Cortina 2026, vetrina d’eccellenza per raccontare al mondo il patrimonio, la creatività e il saper fare di un territorio protagonista dei Giochi.