Mille Miglia in Moto 2026 alla scoperta dei Borghi più Belli d’Italia

Un viaggio esclusivo tra paesaggi, storia e tradizioni italiane: è la Mille Miglia in Moto 2026, l’evento motociclistico internazionale che dal 30 maggio al 7 giugno 2026 attraverserà 17 Borghi più Belli d’Italia tra Umbria, Toscana e Lazio. Un itinerario che unisce la cultura dei motori con la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico nazionale, promettendo un’esperienza “Solo Grandi Emozioni” all’insegna del turismo slow e di qualità.

La manifestazione, organizzata da Wonder Italy in collaborazione con l’Associazione I Borghi più Belli d’Italia, rappresenta un appuntamento unico nel panorama delle due ruote: è infatti la prima edizione internazionale dedicata interamente ai borghi italiani. Attesi 100 partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero, a bordo di moto d’epoca e moderne.

Il viaggio prenderà il via il 30 maggio con il prologo a Trevi, che ospiterà anche l’Assemblea Elettiva degli Amministratori dei Borghi più Belli d’Italia. La sede logistica dell’evento sarà Castiglione del Lago, punto di riferimento per l’intera durata del tour.

L’itinerario: 17 gioielli italiani da vivere in sella

Il percorso toccherà borghi ricchi di storia e tradizioni, attraversando tre regioni. Tra le tappe figurano Cetona, Buonconvento, Lucignano e San Casciano dei Bagni per la Toscana; Panicale, Passignano sul Trasimeno, Torgiano, Nocera Umbra e San Gemini per l’Umbria; fino ai borghi laziali di Vitorchiano, Bassano in Teverina e Ronciglione.

Oltre ai panorami mozzafiato, la Mille Miglia in Moto celebrerà anche la grande tradizione motoristica italiana. Il percorso toccherà infatti luoghi simbolo della storia delle due ruote, tra cui il Circuito del Trasimeno (1909-1920), il Circuito dell’Acciaio di Terni, legato alla leggenda di Libero Liberati, e il Circuito di San Gemini (1951-1955), oltre a storiche cronoscalate come la Buonconvento-Montalcino e La Castellana di Orvieto.

Non solo moto: un’esperienza culturale ed enogastronomica

L’iniziativa mira a promuovere un turismo sostenibile e consapevole. Il programma include visite guidate, degustazioni enogastronomiche, eventi culturali serali e incontri con produttori e artigiani locali, creando un ponte tra motociclisti, comunità ospitanti e territori coinvolti.

Si prevede la presenza di oltre 10.000 spettatori lungo il percorso, con un significativo impatto economico positivo per le realtà locali e la loro promozione internazionale.

Un evento che guarda anche alla solidarietà

La Mille Miglia in Moto 2026 abbraccia anche una causa benefica: parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Azzurro, a sostegno dell’Ospedale di Castiglione del Lago, e al Comitato per la Vita Daniele Chianelli, impegnato nella ricerca e nell’assistenza in ambito oncologico.

Gli organizzatori hanno inoltre posto particolare attenzione ai temi di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il rispetto dei territori, il coinvolgimento delle comunità e la valorizzazione delle tradizioni locali, in linea con i principi del turismo responsabile.