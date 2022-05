Westfalia: sul Monte Peglia la tappa umbra del loro nuovo tour

Si aggiunge un nuovo appuntamento alla programmazione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma che si realizza grazie al sostegno della Regione Umbria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che vedrà protagonisti il prossimo 27 agosto al parco dei Sette Frati sul monte Peglia i Westfalia con una tappa del loro “We Are Not Just At Playing… in tour”. Un concerto che segna l’ingresso del Comune di San Venanzo tra le fila delle realtà inserite in questa sesta edizione che si preannuncia ricca di eventi e novità.

«Negli anni passati – commenta Marsilio Marinelli, sindaco di San Venanzo – abbiamo assistito a tutta una serie di eventi importanti messi in campo da Suoni Controvento che hanno illustrato e promosso angoli naturalistici importanti della nostra Regione. Pertanto, anche con un pizzico di emozione salutiamo il fatto che da quest’anno anche il nostro territorio comunale entra tra i luoghi del festival. Il nostro Monte Peglia sarà sede di una importante iniziativa musicale e culturale inserita nel cartellone estivo della rassegna. Grati a Suoni Controvento per la proposta».

Il nome Westfalia fa pensare al celebre furgone della Volkswagen, simbolo dei globe-trotter di tutto il mondo, dei viaggiatori che non temono né la bassa né l’alta pressione. Soul, musica nera, acid-jazz sono gli ingredienti dei Westfalia, musica che è una vera e propria witches (bitches?) brew pronta a stregare i fan del genere, ma altrettanto pronta a intercettare nuove schiere di ascoltatori. Nati dall’incontro di Vincenzo Destradis, David Paulis e Jacopo Moschetto e del batterista Enrico Truzzi, sono creature musicali che hanno il proprio habitat naturale sul palco. Dopo alcuni anni di gavetta sui piccoli palchi dei live club di Bologna (e non solo), nel 2021 hanno pubblicato il singolo “My New Mouse” per Needn’t e poco dopo hanno partecipato all’ultima edizione di X Factor, arrivando tra i 12 finalisti dei live, e durante il quale hanno registrato e pubblicato il singolo “Goblin”. Lo scorso 18 marzo è uscito “Sunset Kids”, primo singolo estratto dell’ep “We’re not just good at playing”, uscito il 6 maggio.

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.