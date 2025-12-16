Natale nei Borghi più Belli d’Italia

Quando l’inverno cala il sipario sulle città e le luci iniziano a disegnare nuove geografie dell’attesa, sono i Borghi più Belli d’Italia a custodire l’essenza più autentica del Natale. Qui il tempo rallenta, le pietre raccontano storie antiche e le tradizioni diventano un linguaggio vivo, capace di unire comunità e visitatori in un’esperienza intima e profonda. Passeggiare tra vicoli addobbati, respirare profumi di spezie e vin brulé, ascoltare musiche popolari che si insinuano tra le case in pietra significa riscoprire un Natale fatto di semplicità, condivisione e memoria.

Collalto Sabino, il Paese di Babbo Natale

Tra i monti dell’Appennino laziale, Collalto Sabino (RI) si prepara a vivere per l’undicesimo anno consecutivo la magia de Il Paese di Babbo Natale. Dal 23 novembre al 21 dicembre 2025, il borgo si trasformerà in una stazione incantata dove, secondo la leggenda, Babbo Natale fa tappa per preparare i doni insieme alle sue renne. Cantine trasformate in botteghe artigiane, musiche natalizie, zampognari, sapori genuini e spazi dedicati ai bambini rendono l’evento un appuntamento imperdibile per le famiglie. Un Natale che nasce dal cuore della comunità e valorizza il territorio con passione e cura.

Mezzano di Primiero e l’Albero delle Radici

In Trentino, Mezzano di Primiero invita a cambiare prospettiva con il suo suggestivo Albero delle Radici: un abete rovesciato alto 16 metri che espone le radici illuminate verso il cielo. Un simbolo potente di identità, appartenenza e speranza che accompagna le festività fino al 7 gennaio. Accanto all’installazione, una casetta raccoglie pensieri e valori dei visitatori, trasformando il Natale in un momento di riflessione collettiva tra arte, paesaggio e comunità.

Castiglione del Lago, Luci sul Trasimeno

Sulle sponde umbre del Trasimeno, Castiglione del Lago torna a brillare con Luci sul Trasimeno. Protagonista assoluto è l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo, una straordinaria installazione luminosa alimentata da energia rinnovabile. Accensioni, spettacoli, mercatini, aree dedicate ai bambini e un fitto calendario di eventi rendono il borgo un punto di riferimento del Natale italiano, capace di coniugare sostenibilità, spettacolo e identità territoriale.

Ricetto di Candelo, il Borgo di Babbo Natale

Nel cuore del Piemonte, il Ricetto di Candelo (BI), uno dei borghi medievali meglio conservati d’Europa, accoglie il Natale tra mura fortificate e rue lastricate. Nei weekend tra fine novembre e dicembre 2025, il Borgo di Babbo Natale anima il Ricetto con mercatini artigianali, laboratori per bambini, visite guidate e la Casa di Babbo Natale. Un viaggio tra storia e fantasia che restituisce il fascino di un Medioevo ancora vivo.

Corinaldo, il Gran Natale

Corinaldo (AN) vive il Natale come un racconto corale. Dal 30 novembre 2025, luci, spettacoli itineranti, mercatini, cultura e tradizioni trasformano il borgo marchigiano in un palcoscenico diffuso. Dalla pista di pattinaggio sotto le mura medievali alla Casa di Babbo Natale, dai presepi artistici agli appuntamenti teatrali, il Gran Natale è un’esperienza che unisce generazioni e identità.

Tellaro, il Natale che nasce dal mare

A Tellaro (SP), affacciato sul Golfo dei Poeti, il Natale assume una dimensione unica e profondamente simbolica. Il 24 dicembre 2025, per la 56ª edizione del Natale Subacqueo, il Bambin Gesù emergerà dalle acque del mare, portato dai subacquei fino alla riva. Un rito suggestivo, accompagnato da musica gospel, fiaccolate e fuochi d’artificio, che da oltre mezzo secolo emoziona e unisce la comunità.

Bagolino, il Borgo dei Presepi

In Alta Valle Sabbia, Bagolino (BS) diventa un presepe a cielo aperto. Dal 8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, oltre cento natività animano il centro storico in un percorso luminoso tra fede, arte e tradizione. Mercatini, eventi speciali come la sfilata dei Krampus e appuntamenti culturali scandiscono un Natale intenso e profondamente radicato nell’identità alpina.

Rango e Canale di Tenno, mercatini tra le pietre

Rango e Canale di Tenno, in Trentino, offrono due tra i mercatini di Natale più autentici d’Italia. Allestiti all’interno di case contadine, vòlti medievali e cantine, raccontano la ruralità alpina attraverso artigianato, sapori e tradizioni. Un Natale che si vive camminando lentamente, lasciandosi guidare dai profumi e dalle storie custodite nelle pietre.

Massa Martana e Mel, tra arte e spiritualità

A Massa Martana, la Mostra Nazionale del Presepe Artistico celebra l’arte presepiale con opere provenienti da tutta Italia e con l’iconico presepe di ghiaccio, mentre a Mel, nel Borgo Valbelluna, il Natale si intreccia con arte, musei, mercatini agricoli e laboratori per bambini. Due esempi di come i borghi sappiano declinare le feste tra spiritualità, cultura e partecipazione.

Nei Borghi più Belli d’Italia, il Natale non è mai solo un evento: è un’esperienza che parla di radici, comunità e bellezza condivisa. Un invito a riscoprire il senso più autentico delle feste, lontano dalla frenesia, vicino all’essenziale.