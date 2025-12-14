Notre Dame de Paris: torna nel 2026 l’opera più esportata al mondo

L’opera popolare moderna più amata e rappresentata al mondo è pronta a tornare sui palchi italiani. Notre Dame de Paris, il colossal musicale firmato da Riccardo Cocciante con testi di Luc Plamondon e adattamento italiano di Pasquale Panella, ripartirà il 26 febbraio 2026 con un nuovo grande tour che accompagnerà il pubblico verso il 25° anniversario del debutto italiano, previsto nel 2027.

Un ritorno trionfale, confermato dagli oltre 120.000 biglietti già venduti, che ribadisce la forza di un titolo entrato a pieno diritto nella storia dello spettacolo europeo.

Sin dalla prima messa in scena nel 2002, la versione italiana prodotta da David Zard – figura centrale dell’imprenditoria musicale che rivoluzionò il live entertainment portando nel nostro Paese artisti come Pink Floyd, Bob Dylan e Madonna – ha saputo trasformare l’opera popolare in un fenomeno culturale senza precedenti. In più di vent’anni, solo in Italia, 4,5 milioni di spettatori hanno assistito allo spettacolo, rendendolo uno dei titoli più longevi e amati dal pubblico.

Un successo globale senza confini

L’opera ha conquistato il mondo con oltre 5.650 rappresentazioni, traduzioni in 9 lingue e performance in 20 Paesi, toccando la cifra record di 18 milioni di spettatori internazionali. Questi numeri testimoniano una forza narrativa che non tramonta: i grandi temi – l’emarginazione, la paura del diverso, la lotta ai pregiudizi, la ricerca d’amore e giustizia – parlano ancora oggi a un pubblico moderno e trasversale.

A contribuire alla magia di Notre Dame de Paris è anche la sua fusione di linguaggi: danza classica, breakdance, acrobatica, insieme a un impianto musicale potente, fatto di canzoni che nel tempo sono diventate vere e proprie hit, capaci di vivere anche al di fuori del palcoscenico.

La tournée 2026: tappe in tutta Italia e un ritorno simbolico all’Arena di Verona

Prodotto da Clemente Zard e distribuito da Vivo Concerti, il tour 2026 partirà da Milano (Teatro Arcimboldi) e toccherà decine di città italiane, con molte nuove date in calendario. Tra i luoghi simbolici, spicca il ritorno all’Arena di Verona, dove lo spettacolo ha radici profonde e dove andrà in scena dall’1 al 4 ottobre 2026.

Il tour attraverserà inoltre Jesolo, Eboli, Pesaro, Reggio Calabria, Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Torre del Lago, Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano, Torino, Casalecchio di Reno, Trieste e Roma, dove lo spettacolo si concluderà il 6 gennaio 2027.

RDS 100% Grandi Successi sarà la radio partner ufficiale del tour.

Una storia senza tempo

La trama, ispirata al capolavoro di Victor Hugo, ruota intorno alle vicende del campanaro Quasimodo e del suo amore impossibile per Esmeralda, in un intreccio di passioni, gelosie e tragedia che culmina nella celebre scena finale davanti alla Cattedrale di Notre-Dame.

Un racconto eterno, sostenuto da musiche che hanno segnato una generazione: da Il tempo delle cattedrali a Bella, da Vivere per amare a Dio, ma quanto è ingiusto il mondo.

Un’eredità che guarda al futuro

Con il progetto #RoadTo25Anniversary, Notre Dame de Paris si prepara a celebrare un quarto di secolo di storia italiana senza perdere la sua carica emotiva. Il pubblico continua a riconoscersi nei suoi personaggi e nei suoi messaggi, in un’opera capace di unire generazioni diverse attraverso musica, poesia e spettacolo.