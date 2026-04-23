A Nova Gorica torna il Festival delle Rose tra natura, cultura e sapori

Sboccia nuovamente uno degli appuntamenti più attesi della primavera: nella Nova Gorica torna il Festival delle Rose, giunto alla sua 21ª edizione. Un evento che celebra il fiore simbolo della città con un ricco programma di visite guidate, mostre, concerti, laboratori ed esperienze enogastronomiche e wellness.

Conosciuta come “città delle rose”, Nova Gorica custodisce un patrimonio botanico unico, impreziosito da numerosi roseti urbani. Tra questi, spicca la prestigiosa collezione di rose Bourbon situata nel giardino del Monastero francescano di Kostanjevica, considerata la seconda più grande d’Europa per questa rara varietà. Un luogo che unisce storia, cultura e natura, dove la rosa – simbolo universale di bellezza e amore – trova una delle sue massime espressioni.

Il festival, organizzato dall’Associazione degli Amanti delle Rose della Goriška in collaborazione con il Gruppo Hit, si rivolge a un pubblico eterogeneo: appassionati di botanica, curiosi, turisti e amanti delle esperienze sensoriali. L’obiettivo è offrire un percorso immersivo capace di coinvolgere tutti i sensi, tra profumi, colori, suoni e sapori.

Il cuore del festival: le rose Bourbon

Le visite alla collezione di Kostanjevica saranno disponibili dal 25 aprile fino a metà maggio, con tour guidati giornalieri. L’esperienza può essere arricchita con la scoperta del complesso monastico, che include anche la storica cripta dei Borbone e la Biblioteca Škrabec, offrendo un viaggio tra botanica e memoria storica.

Le novità dell’edizione 2026

Tra le principali novità spicca la possibilità di visitare la suggestiva Cantina dell’Amicizia e della Pace, situata all’interno del complesso monastico. In una cantina secolare, risalente a oltre 350 anni fa, i visitatori potranno degustare vini provenienti da territori vitivinicoli storici come la Vipavska dolina, il Kras, Brda, Collio e il Friuli. Momento clou sarà l’8 maggio con il “Piccolo Festival dei Vini”, dedicato a rosati e spumanti selezionati.

Eventi tra profumi e cultura

Il giardino delle rose Bourbon ospiterà numerosi eventi: dalla lettura poetica inaugurale del 25 aprile alla presentazione del libro “Intuizione in aromaterapia” di Eva Nedeljko (8 maggio), fino al concerto della cantante Tatjana Mihelj (9 maggio). In programma anche una mostra di profumi e una dimostrazione di distillazione delle rose, che permetterà di scoprire i segreti dell’estrazione delle essenze.

Un territorio da esplorare

Il festival è anche un invito a scoprire il territorio circostante. Le aiuole fiorite del centro cittadino saranno protagoniste di visite guidate, mentre il Parco Rafut offrirà percorsi immersi nel verde. Tra le esperienze culturali, la mostra “Città di confine” presso l’EIPCenter e il laboratorio culinario “Sapori con le rose” ospitato all’Xcenter.

Non manca infine uno sguardo oltreconfine: tra le proposte, la visita al giardino Viatori nella vicina Gorizia, una delle più importanti collezioni botaniche dell’area.

Con il Festival delle Rose, Nova Gorica si conferma un punto di riferimento per il turismo esperienziale e culturale, capace di unire tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio in un’unica, profumata celebrazione primaverile.