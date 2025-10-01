Nuovo treno Regionale da 200 km/h in servizio anche in Umbria

A EXPO Ferroviaria 2025 presentato il nuovo treno regionale Coradia Stream di Alstom e Trenitalia. Raggiunge i 200 km/h e sarà in servizio anche in Umbria, oltre che in Toscana e Lazio.

Innovazione, sostenibilità e velocità: sono questi i tratti distintivi del nuovo treno Regionale presentato oggi da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom a EXPO Ferroviaria 2025. Il convoglio, capace di raggiungere i 200 km/h, entrerà presto in servizio anche in Umbria, oltre che in Toscana e Lazio, migliorando sensibilmente la mobilità interregionale del Centro Italia.

Il nuovo treno fa parte della famiglia Coradia Stream di Alstom ed è stato progettato e costruito interamente in Italia, negli stabilimenti di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna. Può trasportare fino a 1.076 passeggeri, di cui 618 seduti, ed è dotato di interni moderni, ampi spazi per biciclette ed e-bike, accesso senza barriere e soluzioni per una maggiore efficienza energetica. Con oltre il 96% di materiali riciclabili e sistemi in grado di ridurre i consumi fino al 35%, rappresenta un passo decisivo verso una mobilità ferroviaria più sostenibile.

Un’opportunità per l’Umbria

L’arrivo di questo treno in Umbria assume un valore strategico. La regione, snodo naturale tra Toscana e Lazio, potrà beneficiare di collegamenti più rapidi e confortevoli verso città come Firenze e Roma, ma anche di un servizio regionale più moderno ed efficiente. Per i pendolari umbri – studenti, lavoratori e viaggiatori abituali – il nuovo convoglio promette un miglioramento significativo in termini di puntualità, comfort e sostenibilità ambientale.

Dichiarazioni e prospettive

“Il nuovo Regionale a 200 km/h è parte integrante del piano di rinnovo della flotta, con un investimento di 7 miliardi di euro che consentirà entro il 2027 di sostituire l’80% dei treni regionali italiani”, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, AD di Trenitalia.

Michele Viale, Managing Director di Alstom Italia, ha sottolineato come questo progetto “testimoni l’eccellenza dell’ingegneria italiana e il nostro impegno nel contribuire allo sviluppo dei territori, tra cui l’Umbria, attraverso una mobilità più moderna e sostenibile”.

Una nuova era per la mobilità regionale

Con l’introduzione di questi treni, l’Umbria si prepara a vivere una nuova stagione per il trasporto ferroviario, rafforzando i collegamenti con le regioni limitrofe e offrendo un servizio di qualità europea. Oltre a velocità e comfort, la sicurezza resta centrale: il treno integra sistemi di segnalamento ERTMS, diagnostica predittiva e materiali ignifughi, a garanzia di un viaggio affidabile e all’avanguardia.