Orvieto si fa dolce: arriva “Choco Italia” in Piazza del Duomo

Dal 13 al 16 novembre Orvieto ospita “Choco Italia”, la fiera del cioccolato artigianale con artigiani da 5 regioni italiane, laboratori, spettacoli e degustazioni per tutta la famiglia.

L’autunno di Orvieto si tinge di cioccolato. Da giovedì 13 a domenica 16 novembre, la splendida Piazza del Duomo diventa teatro di “Choco Italia”, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze tipiche italiane. L’evento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato dall’Associazione Italia Eventi con il patrocinio del Comune di Orvieto, dell’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di Eventi) e dell’Associazione The Chocolate Way.

L’appuntamento è ormai un punto di riferimento per gli amanti del cioccolato e della qualità artigianale, con orario continuato dalle 10 a mezzanotte. “Siamo felici di fermarci in una città così affascinante come Orvieto”, afferma Giuseppe Lupo, presidente dell’Associazione Italia Eventi. “La nostra missione è creare momenti di incontro tra produttori e consumatori, promuovendo scelte consapevoli e raccontando il vero Made in Italy”.

Un viaggio tra gusto e cultura del cacao

La tappa orvietana di Choco Italia porterà in Umbria artigiani e produttori provenienti da cinque regioni italiane: Umbria, Molise, Campania, Sicilia e Lazio. Dalle praline alle creme spalmabili, dai torroni ai dolci della tradizione, ogni stand offrirà un’esperienza sensoriale unica.

Grande protagonista sarà la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, gestita dai maestri perugini del cioccolato. Il laboratorio didattico “La storia, le origini e le fasi di lavorazione del cacao” sarà aperto a scuole e visitatori, per scoprire il percorso che trasforma la fava di cacao in cioccolato.

Tra le attività più attese anche “Diventa cioccolatiere per un giorno”, che permetterà di creare la propria tavoletta personalizzata, e “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, un dolce momento di condivisione tra generazioni.

Degustazioni, spettacoli e solidarietà

Non mancheranno momenti di spettacolo, come gli appuntamenti con il Teatro Nazionale dei Burattini di Mauro Apicella, che animerà le giornate con Pulcinella e altri personaggi tradizionali.

Venerdì 14 novembre, alle 17, il maestro pasticciere Maurizio Di Mario del Labirinto di Adriano condurrà un laboratorio speciale dedicato all’affascinante connubio tra spezie e cioccolato.

Tra le iniziative solidali spicca “La Sana Merenda”, che unisce gusto e beneficenza: pane fresco locale e crema spalmabile alla nocciola di Giffoni IGP per sostenere associazioni del territorio e promuovere una corretta alimentazione.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dopo Orvieto, Choco Italia proseguirà il suo tour dolce in Toscana, ad Arezzo dal 20 al 23 novembre, per poi approdare a Cava de’ Tirreni (SA) dal 28 al 30 novembre.

Con le sue atmosfere magiche e i profumi di cacao che invaderanno le vie del centro storico, Orvieto si prepara a vivere quattro giornate indimenticabili, dove il cioccolato diventa protagonista assoluto della festa.