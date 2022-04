Ovo Pinto ’22: ecco i vincitori, ora la parola passa al pubblico

Nella mattinata di ieri la giuria di qualità della Mostra Concorso Ovo Pinto ha decretato i vincitori dell’edizione della rinascita: ora la parola passa ai visitatori che potranno visitare l’esposizione e votare le loro opere preferite.

L’edizione 2022 della Mostra Concorso Ovo Pinto è entrata nel vivo e nella giornata di ieri si è riunita la giuria composta da Maurizia Gentili, pittrice, che è presente a Civitella del Lago in concomitanza con il Concorso, con una sua mostra di opere pittoriche realizzate con il vino delle cantine del territorio, Diego Costantini, gallerista, organizzatore Biennale di Todi che ha rivestito il ruolo di presidente di giuria, Fabio Carloni, Vice sindaco del Comune di Baschi, Marco Pioppi, pittore e Sergio Trippini in qualità di membro del C. d. A. dell’Associazione Ovo Pinto.

La giuria, dopo un confronto approfondito, ha decretato i vincitori:

CATEGORIA A (artisti)

1° premio: Parfum d’amour – di Ronzoni Antonio (Milano)

Una grafica primi ‘900 ci comunica che l’amore non ha epoca: il profumo dell’amore materno

2° premio: Ovomente – di Minucci Monica (Siena)

Interessante spiritualità mentale e l’uso cromatico

3° premio: Ultima Cena – di Lutsyk Volodymyr (Roma)

Composizione ricca di simbolismo rotante e spiritualità

CATEGORIA B (dilettanti)

1° premio: Inferno, purgatorio, paradiso: saper scegliere – di Matteuzzi Paola (S. Casciano V. P. FI)

Pittura e scultura si fondono: interessante l’idea della scala che permette la scelta

2° premio: Perdersi – di Nanini Alessandro (Civitella del Lago TR)

Premiata la semplicità e razionalità: opera concettuale

3° premio: Vini e vignaioli nuragici in Sardegna – di Fois Mariele (Lanusei NU)

Apprezzata la cura e la ricerca nell’esecuzione per far luce sul proprio territorio e le sue qualità

CATEGORIA C (studenti/scuole)

1° premio: Leggerezza – di Cimignolo Camilla e Edoardo (Civitella del Lago TR)

Composizione slanciata, richiamo alla leggerezza attraverso l’altalena e il palloncino, simboli tipici dell’infanzia

2° premio: L’Ovoluzione – di Di Pasquale Alessio (Manziana RM)

Fantasia nel titolo e graziosa composizione

3° premio: Se non è pinto… che ovo è? – di Scudero Valter (Civitella del Lago TR)

“M’hai dato l’ovo e io l’ho pinto”

PREMIO TEMA SPECIALE “Dall’uva all’ovo: un percorso divino”

Mitico… uovo – di Morellini Mario (Chianciano Terme SI)

L’uovo-vita che emerge da uno scavo archeologico: dalla distruzione alla rinascita

PREMIO FANTASIA donato da Uwe Heller

Reazione… il cambiamento inizia da dentro – di Anselmi Gianni (Cerreto – Baschi TR)

Premiata l’idea della forte spinta per emergere

Inoltre l’Associazione Culturale Ovo Pinto ha ritenuto meritevoli le seguenti opere:

Il grappolo d’uovo Scuola infanzia Civitella del Lago – Aggrappiamoci Scuola dell’infanzia L’aquilone di Baschi – Aprirsi, svelarsi: mettersi a nudo… Capoccia Emma – Mappa-uovo della pace Scuola infanzia Alviano – Marsala: un porto di…vino Alia Alessandra – sOVIgnon di Civitella del Lago Piccin Ivana – Lo scrigno di Civitella Cattelan Mariangela – A proposito di inferno… Ukraina Carboni Valentino – Piume Incoronato Jan.

A questo punto, come già accennato, la parola passa ai visitatori che potranno esprimere le loro preferenze; l’opera più votata si aggiudicherà un premio speciale offerto da Liberovo, sponsor ufficiale del concorso, consistente in un cesto di prodotti biologici.

Come di consueto gli appuntamenti a Civitella del Lago non si esauriscono qui: oltre a poter visitare la Mostra Concorso Ovo Pinto e le grandi tele della Via Crucis (in foto) provenienti dalla chiesa della Madonna del Prato, sarà possibile ammirare i Vinarelli di Maurizia Gentili.

Benedetta Tintillini