Il pane al centro del menù “Ispirazione 2026” di Elementi Fine Dining

Lo chef Andrea Impero porta il pane al centro del fine dining con il menù Ispirazione 2026 di Elementi Fine Dining, tra cultura, tecnica e identità gastronomica.

Nel panorama dell’alta ristorazione contemporanea, dove ogni dettaglio contribuisce a definire il carattere di una cucina, c’è una scelta che colpisce per forza simbolica e profondità culturale. Andrea Impero, chef del ristorante stellato Elementi Fine Dining di Borgobrufa, inserisce nella versione 2026 del menù degustazione Ispirazione sette tipologie di pane, trasformando ciò che spesso è considerato un semplice accompagnamento in un vero e proprio manifesto gastronomico.

Un progetto che va ben oltre la tecnica della panificazione e diventa racconto, memoria, visione. Perché il pane, primo alimento dell’uomo, è anche il primo gesto di accoglienza.

Il pane come linguaggio universale

I sette pani ideati da Impero attraversano territori, culture e tempi diversi, costruendo un percorso che dialoga con i piatti e con l’ospite. Ogni proposta è pensata per esprimere un valore preciso, gastronomico ma anche umano.

Si parte dal pane sciapo umbro, che accompagna il Prologo del menù: un omaggio diretto alle radici territoriali del ristorante e alla tradizione contadina. Essenziale, privo di sale, è simbolo di identità regionale e di una cucina che nasce dalla necessità e dalla semplicità.

Il viaggio prosegue con il msemen marocchino, pane sfogliato tipico del Nord Africa, che racconta manualità, convivialità e stratificazione culturale. Un gesto antico, fatto di pieghe e attese, che parla di tavole condivise e di culture che si incontrano. Nella proposta di Impero accompagna il fico bianco Santomiele e il caviale Kaluga malossol, creando un dialogo raffinato tra mondi lontani.

C’è poi la ciabattina ad alta idratazione al mirto, espressione della tecnica contemporanea dell’arte bianca e della sensibilità aromatica mediterranea. Qui la panificazione incontra la ricerca del fine dining in uno dei piatti firma dello chef, Cogliere, dove profumo e struttura diventano parte integrante dell’esperienza.

La Puglia del sous chef Nicola Marzano riceve il suo tributo nei grissini al tarallo pugliese e nei taralli al calzone pugliese, reinterpretazioni colte di un classico popolare. È una sintesi geografica e culturale: la croccantezza del grissino e del tarallo si fonde con il gusto deciso del Sud, portando nel contesto stellato sapori domestici, autentici, rassicuranti.

Attingendo alle sue esperienze all’estero, Impero porta sulla tavola di Elementi Fine Dining il pane lavash, riconosciuto come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Qui la dimensione simbolica si amplia ulteriormente: il lavash è pane di condivisione e ritualità, profondamente radicato nelle culture del Caucaso e del Medio Oriente. Un pane che “avvolge” uno dei piatti più identitari del nuovo menù, Dürum: kebab di cinghiale cacciato, proveniente dalla Tenuta Borgo Santa Cecilia.

Chiude il percorso il pane fermentato al pomodoro, che esalta il tema della fermentazione come atto vivo e naturale, sintesi di tecnica, tempo e materia prima. Un pane che rafforza l’omaggio al pomodoro, protagonista del piatto 1532, in cui Impero concentra memoria storica e visione contemporanea.

Un manifesto gastronomico

«Il pane è il primo gesto di nutrimento e condivisione – racconta lo chef Andrea Impero –. È presente in ogni cultura del mondo e parla un linguaggio universale. Portarlo al centro del menù significa riconoscerne il valore, umano prima ancora che gastronomico».

Una dichiarazione che chiarisce la portata del progetto: non un esercizio di stile, ma una presa di posizione culturale. In un contesto di alta cucina spesso dominato dall’eccezionalità dell’ingrediente e da cifre stilistiche esasperate, Impero sceglie di valorizzare l’elemento più semplice e quotidiano, dimostrando che l’eccellenza può nascere dalle basi.

Pane come identità contemporanea

Con Ispirazione 2026, Elementi Fine Dining conferma una visione di cucina che unisce ricerca tecnica, consapevolezza culturale e rispetto per la materia prima, trasformando il pane in racconto gastronomico e gesto contemporaneo di alta cucina. Un approccio in cui il pane non è più contorno, ma firma identitaria, strumento narrativo e simbolo di una cucina che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.