Perugia capitale del vino: arriva “Esperienze di Vitae del Centro Italia”

Sarà Perugia a ospitare, domenica 22 marzo 2026, una delle manifestazioni più attese nel panorama enologico nazionale: “Esperienze di Vitae del Centro Italia”, evento firmato Associazione Italiana Sommelier (AIS), che ogni anno celebra le eccellenze vinicole delle regioni centrali della Penisola.

La presentazione ufficiale si è svolta nella prestigiosa cornice di Palazzo Donini, alla presenza dei principali protagonisti del settore. La manifestazione, aperta al pubblico, si terrà presso l’Hotel Giò e riunirà le migliori etichette selezionate nella Guida Vitae AIS 2026, considerata il massimo riferimento editoriale per professionisti, operatori e appassionati del mondo del vino.

Organizzato da AIS Umbria sotto la guida del presidente Pietro Marchi, l’evento gode del patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e della Camera di Commercio dell’Umbria, oltre alla partnership con Only Wine Festival.

Numeri importanti per l’edizione 2026: saranno infatti circa 400 i produttori presenti, provenienti da sette regioni del Centro Italia — Abruzzo, Campania, Emilia, Lazio, Marche, Romagna e Umbria — pronti a raccontare e far degustare le loro migliori produzioni, frutto di qualità, tradizione e innovazione.

Non mancheranno ospiti d’eccezione. La Toscana sarà protagonista di una speciale masterclass realizzata in collaborazione con il Consorzio per la tutela dei vini DOC Bolgheri, mentre la Valle d’Aosta offrirà un banco d’assaggio dedicato.

Alla conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, Sandro Camilli, lo stesso Pietro Marchi e l’assessore regionale all’agricoltura Simona Meloni. Presenti anche i presidenti regionali AIS, tra cui Angela Di Lello, Luca Manfredi, Francesco Guercilena, Stefano Isidori, Adolfo Treggiari e Cristiano Cini.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per immergersi nei profumi e nei sapori del Centro Italia, con vini che hanno raggiunto almeno 90 punti nella guida Vitae. Un’esperienza che va oltre la semplice degustazione: chi acquisterà il biglietto in prevendita potrà partecipare al concorso “Vinci un’esperienza di Vitae con AIS!”, con la possibilità di aggiudicarsi un weekend per due persone in un wine resort umbro.

“Esperienze di Vitae del Centro Italia” si conferma così un evento imperdibile per chi desidera conoscere da vicino i vitigni autoctoni e internazionali, scoprire nuovi abbinamenti e approfondire la cultura enologica di un territorio tra i più ricchi e affascinanti d’Italia.