A Perugia torna il Premio “Future Female”

Giovedì 16 aprile la cerimonia di premiazione della quinta edizione di “Future Female” nella cornice di Villa Colle del Cardinale: focus su occupazione femminile e sostenibilità del lavoro

L’Umbria celebra il valore del lavoro femminile e delle politiche inclusive con la quinta edizione del Premio “Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile”, in programma giovedì 16 aprile dalle ore 16 nella prestigiosa Villa Colle del Cardinale.

Un appuntamento ormai consolidato che punta a valorizzare le imprese del territorio impegnate nella promozione della parità di genere e di modelli di welfare aziendale innovativi ed efficaci. A confermare la centralità del tema sono anche i dati della Camera di Commercio dell’Umbria e di Unioncamere: il tasso di occupazione femminile in regione si attesta al 63,8%, ben al di sopra della media nazionale (53,6%), mentre le imprese guidate da donne rappresentano il 24,8% del totale, collocando l’Umbria al quarto posto in Italia.

Il premio, promosso dalla Consigliera di Parità regionale Rosita Garzi e dall’associazione Sovrapensiero guidata da Elena Capuccella, nasce con l’obiettivo di sostenere l’empowerment femminile e contrastare le disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro.

La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Donatella Binaglia e vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Simona Meloni, Vittoria Ferdinandi, Sarah Bistocchi e Costanza Spera.

Saranno 21 le realtà premiate, suddivise per categorie. Tra le grandi imprese spiccano SUSA Spa (primo posto), Umbra Acque Spa e Gruppo Grifo Alimentare. Nella categoria medie imprese si distinguono Cancelloni Food Service Spa, Massinelli Srl e New Mar. Per le piccole imprese, riconoscimenti a Assipunto Srl, Farmacia Paolucci e Farmacia Plus.

Ampio spazio anche al mondo della cooperazione sociale, con premi assegnati a La Rondine, Borgorete e Controvento.

Le menzioni speciali:

Menzione Pursuit: Sintagma Srl, Trasimeno Servizi Ambientali Spa, Empacter e CUG dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia;

Menzione Salute Sociale: Fondazione Fontenuovo residenze per anziani onlus;

Menzione Comunicazione: Fattoria Creativa;

Menzione Donna: Umbria e Cultura;

Menzione Inclusione: Baldo e Riccia impresa sociale

A rendere ancora più significativa la cerimonia saranno i premi stessi: vere e proprie opere d’arte realizzate da eccellenze del territorio, simbolo di un connubio tra creatività, impresa e identità locale.

L’evento si concluderà con un momento conviviale, occasione di networking e confronto tra istituzioni, imprese e comunità, confermando il ruolo del Premio “Future Female” come piattaforma di dialogo e crescita per un futuro del lavoro sempre più equo e sostenibile.