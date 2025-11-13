A Pescasseroli il XX Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato

Dal 14 al 16 novembre 2025, il cinema “Ettore Scola” di Pescasseroli (AQ) ospiterà la ventesima edizione del Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato, appuntamento promosso da Greenaccord ETS, Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo, Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e Comune di Pescasseroli, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del CONI, di Sport e Salute e di numerosi enti nazionali e locali.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Per uno sport che sia palestra di fraternità”, un titolo che richiama lo spirito di un confronto dedicato al valore educativo e sociale dello sport e al suo ruolo nella promozione della sostenibilità, dell’inclusione e della solidarietà. L’incontro, che vale come corso di formazione per giornalisti con crediti deontologici, rappresenta da vent’anni un punto di riferimento nel dialogo tra comunicazione, etica e tutela del creato.

«L’Unione Stampa Sportiva Italiana è nuovamente al fianco di Greenaccord in un evento che promuove il giornalismo sostenibile, etico e specializzato – dichiara Gianfranco Coppola, presidente USSI –. Il racconto dello sport è un mezzo potente per trasmettere cultura, valori e senso di comunità, e la formazione resta per noi una missione».

A sottolineare il valore spirituale e culturale dell’iniziativa è anche monsignor Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano: «Questo Forum ci invita a guardare allo sport come a una palestra di fraternità, dove la competizione lascia spazio alla solidarietà e la comunicazione diventa strumento di costruzione, non di divisione».

Il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio, evidenzia invece la centralità del tema scelto: «Lo sport è un laboratorio privilegiato per educare alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Il nostro obiettivo è fornire ai giornalisti strumenti concreti per una narrazione responsabile, coerente con le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale recepite da Milano-Cortina 2026».

Il Forum sarà articolato in tre sessioni:

Venerdì 14 novembre, si parlerà di sostenibilità nello sport e delle buone pratiche comunicative che accompagnano gli eventi sportivi internazionali.

Sabato 15 novembre, focus su uguaglianza e inclusione, con riferimento alla Carta deontologica di Pescasseroli, documento redatto nel 2023 dagli Ordini dei Giornalisti di Abruzzo, Lazio e Molise e oggi adottato a livello nazionale.

Domenica 16 novembre, giornata conclusiva con la consegna delle prestigiose “Sentinelle del Creato”, riconoscimenti assegnati a giornalisti, imprenditori e operatori che si sono distinti per l’impegno nella tutela ambientale e nella comunicazione responsabile.

Durante la serata di sabato, presentata dai giornalisti Romina Gobbo e Stefano Martello, si esibirà l’Orchestra Popolare del Parco. Tra i premiati anche una “Sentinella del Creato” alla memoria di Giuseppe Carrisi, giornalista del GR Rai e africanista, e un riconoscimento speciale a Stefano Pallotta, tra i promotori della Carta di Pescasseroli.

Numerosi i partner e i media sponsor dell’evento, tra cui Vatican News, L’Osservatore Romano, TV2000, Avvenire, Famiglia Cristiana e TGR Rai, a testimonianza del rilievo nazionale dell’iniziativa.

Per i giornalisti, la partecipazione alle sessioni del Forum consentirà di ottenere 14 crediti formativi (6 deontologici), con iscrizione tramite la piattaforma Formazione Giornalisti.

Informazioni:

📧 segreteria.greenaccord@gmail.com

📞 Michela Rinaldi: +39 338 4689081

🌐 www.greenaccord.org

A Pescasseroli, cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il giornalismo torna dunque a riflettere sulla custodia del creato e sul potere dello sport come linguaggio universale di fraternità, rispetto e inclusione.