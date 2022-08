Pink Floyd: a Todi omaggio alla grande band con i Drunk Side

Il sound anni ’80 della band inglese dei Pink Floyd è la proposta per animare il centro storico di Todi nella serata di Ferragosto

Omaggio ai Pink Floyd in piazza del Popolo a Todi nel giorno di ferragosto: è la proposta scelta per animare il centro storico la sera del 15 agosto, offrendo un intrattenimento musicale alle famiglie di residenti e turisti presenti in città.

A suonare sul palco già allestito ci saranno i “Drunk Side”, band umbra attiva da quasi tre lustri il cui repertorio attinge a molta della produzione del gruppo inglese, dal periodo psichedelico fino a “The Wall”, album quest’ultimo riproposto in versione integrale.

Il gruppo è composto da sette elementi: Francesco Ippoliti, chitarra elettrica, chitarra acustica, talk box, voce; Samuele Sirci, basso, chitarra 12 corde, voce; Alessandro Raspa, batteria, percussioni, campionatore; Ottorino Valentini, tastiere, voce, campionatore; Federico Codini, sax baritono, sax tenore, sax elettronico; Katiuscia Mercuri, coro; Giulia Mardare, coro.

La riproposizione dei brani tende ad essere il più fedele possibile, sia da un punto di vista di sonorità che da un punto di vista di arrangiamenti, pescando nei vari album che hanno contraddistinto la carriera dei Pink Floyd: “The piper gates of down”, “Atom heart mother”, “Meddle”, “The dark side of the moon”, “Wish you were here”, “Animals”, “The Wall”, “The Final Cut”.

Nel corso degli anni i “Drunk Side” si sono esibiti in molte città dell’Umbria, tra cui anche a Todi nel 2015 in occasione del Todi Festival, oltre che in Trentino, Toscana e Marche. La band nell’arco degli anni ha rafforzato la ricerca dei particolari approdando ad un progetto sempre più solido e coeso, ricevendo in ogni loro esibizione pieno consenso da parte del pubblico. La serata del 15 agosto a Todi sarà ad ingresso gratuito, con l’evento inserito nel programma culturale dell’estate tuderte promosso dal Comune.