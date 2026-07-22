Popsophia a Civitanova Marche celebra lo spettacolo con “The Show Must Go On”

Dal 25 al 27 luglio a Civitanova Marche torna Popsophia: tre giorni di incontri e philoshow per festeggiare il quindicesimo compleanno del festival. Da Marilyn Monroe ai Queen, da Taylor Swift a Lucio Battisti, la filosofia incontra musica, cinema e cultura pop.

Quindici anni di filosofia pop, spettacolo e contaminazioni culturali. Popsophia festeggia un traguardo importante tornando là dove tutto è cominciato: Civitanova Marche, che dal 25 al 27 luglio 2026 ospiterà un’edizione speciale del festival intitolata “The Show Must Go On”, un omaggio al mondo dello spettacolo e, al tempo stesso, una dichiarazione d’intenti per il futuro di una manifestazione che ha saputo trasformare la riflessione filosofica in un evento di grande richiamo nazionale.

L’edizione anniversario si articolerà in tre giornate con incontri pomeridiani, a partire dalle ore 18 nello Spazio Multimediale San Francesco, e i tradizionali philoshow serali, dalle 21.15 in piazza della Libertà a Civitanova Alta, format originale che rappresenta il marchio distintivo del festival.

L’apertura di sabato 25 luglio sarà dedicata alle grandi icone femminili del cinema del Novecento. Il sociologo Ivo Stefano Germano analizzerà il mito di Brigitte Bardot, mentre lo scrittore Guido Vitiello ripercorrerà la figura di Marilyn Monroe, nel centenario della nascita dell’attrice americana. A completare il pomeriggio sarà il docente Gennaro Carillo con un omaggio a Claudia Cardinale. In serata il philoshow “È nata una stella. Filosofia del musical da Moulin Rouge a La La Land”, con la direttrice artistica Lucrezia Ercoli e la filosofa Ilaria Gaspari, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcuni dei più celebri musical della storia del cinema.

La seconda giornata, domenica 26 luglio, sarà invece dedicata alla musica contemporanea e alle sue grandi icone. Alessandro Alfieri approfondirà il fenomeno globale di Bad Bunny, Eleonora Caruso analizzerà l’impatto culturale di Taylor Swift, mentre il tanatologo Davide Sisto ricorderà Ozzy Osbourne, a un anno dalla scomparsa del leggendario leader dei Black Sabbath. La serata culminerà con il philoshow che dà il titolo all’intera edizione: “The Show Must Go On. La filosofia dei Queen”, tributo agli ottant’anni dalla nascita di Freddie Mercury, con la partecipazione del giornalista Carlo Massarini, che insieme a Lucrezia Ercoli ripercorrerà la storia artistica e la rivoluzione espressiva della celebre band britannica.

Lunedì 27 luglio il festival renderà omaggio a una figura profondamente legata a Civitanova Marche: lo stilista Cesare Paciotti, scomparso nel 2025 e protagonista della prima edizione del festival. Dopo la presentazione dei progetti creativi delle scuole, Lucrezia Ercoli ed Evio Hermas Ercoli guideranno la lezione-spettacolo “Ai piedi delle star. Cesare Paciotti e la filosofia della scarpa”, dedicata al valore simbolico della calzatura come elemento di identità, seduzione e potere. Il gran finale sarà affidato al philoshow dedicato a Lucio Battisti, con la partecipazione dello storico ospite del festival Leo Turrini.

L’edizione 2026 rappresenta anche l’occasione per ripercorrere la storia di un progetto nato nel 2011 come iniziativa locale e divenuto negli anni un punto di riferimento della divulgazione culturale italiana.

«Partito come un fenomeno strettamente locale – ricorda la direttrice artistica Lucrezia Ercoli – il festival ha immediatamente portato la pop filosofia sulla ribalta nazionale, aprendo un vivace dibattito tra intellettuali e studiosi sul valore di questa contaminazione tra filosofia e cultura popolare».

Da quella prima intuizione, Popsophia ha esteso la propria presenza ben oltre le Marche, approdando anche a Rimini, Roma, Palermo e Trieste e attirando oggi un pubblico proveniente da oltre 200 comuni di 18 regioni italiane, con oltre il 30% degli spettatori provenienti da fuori regione.

Parallelamente è cresciuta anche la presenza digitale della manifestazione, che può contare su una newsletter con oltre 25 mila iscritti, più di 5 milioni di visualizzazioni sui social nell’ultimo anno e un archivio online composto da 964 video, per quasi 291 ore di incontri e spettacoli consultabili gratuitamente.

In quindici anni Popsophia ha prodotto 64 philoshow originali, coinvolgendo oltre 145 ospiti tra filosofi, scrittori, giornalisti e saggisti. Un patrimonio culturale costruito attraverso spettacoli dedicati a grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, da Vasco Rossi a Lucio Dalla, da Raffaella Carrà a Franco Battiato, da David Bowie a Lucio Battisti, confermando la capacità del festival di raccontare il presente attraverso il linguaggio universale della cultura pop.

Con l’edizione 2026, Popsophia celebra dunque il proprio passato senza smettere di guardare avanti, ribadendo la propria missione: dimostrare che filosofia, spettacolo e intrattenimento possono dialogare, coinvolgere nuovi pubblici e offrire originali chiavi di lettura del nostro tempo.