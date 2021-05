Premio letterario Lugnano in Teverina: composta la giuria della VII edizione

Il Comitato direttivo del Premio letterario città di Lugnano, presieduto da Paolo Petroni, dopo la scadenza del bando 2021, ha comunicato i nomi dei componenti la Giuria di esperti chiamata a selezionare i finalisti della VII edizione: Paolo Petroni, Presidente. Critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera, Daniela Carmosino scrittrice e docente di critica letteraria e letterature comparate all’Università degli Studi Campani L.Vanvitelli, Annagrazia Martino, giornalista, vice-caporedattore La7, Giorgio Nisini, saggista letterario e romanziere, è fondatore dell’associazione culturale Officina Mente e co-direttore di Caffeina Festival, Giorgio Patrizi, saggista e docente di Storia della Letteratura italiana presso l’Università del Molise, Ilaria Rossetti, scrittrice e formatrice, ha vinto la sesta edizione del Premio Lugnano con il romanzo Le cose da salvare, Neri Pozza Editore, Carlo Zanframundo, regista, filmaker.

Il Premio letterario città di Lugnano, a carattere nazionale, è rivolto a opere di narrativa italiana e articolato in due sezioni: Romanzi editi e Racconti inediti a tema.

La Giuria di esperti selezionerà le opere finaliste di entrambe le sezioni, che verranno rese note entro il 15 Giugno prossimo. Gli autori finalisti saranno invitati alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà a Lugnano in Teverina sabato 26 giugno 2021 – durante la Notte

Romantica dei borghi – in presenza o da remoto, in base all’evolversi dell’attuale situazione pandemica.

Durante la premiazione la Giuria ufficiale sarà affiancata da una Giuria popolare nominata sul territorio, che si esprimerà solo sulle opere finaliste: il suo giudizio, espresso a maggioranza, avrà complessivamente il valore di un voto che andrà ad aggiungersi a quello della Giuria di esperti.

I vincitori saranno premiati con un riconoscimento simbolo del Comune di Lugnano: Rosone d’argento per il primo classificato della sezione Romanzi e Rosone di ceramica per il primo classificato della sezione Racconti. Il racconto vincitore e i racconti finalisti verranno pubblicati a cura del Comune in un’antologia, i cui proventi di vendita saranno interamente devoluti alla sezione locale della Croce Verde.

Il Premio ha il Patrocinio della Regione Umbria e de I Borghi più belli d’Italia, di cui Lugnano in Teverina fa parte.