“PRONTe A CONTaRE” – Verso una Cittadinanza Economica Consapevole

Incontro pubblico sabato 27 Giugno alle 18 sull’uso responsabile del credito al consumo

Si terrà sabato 27 Giugno alle ore 18, nel Circolo ARCI “La Piroga” in via Ferento, 9 (zona Ponte della Pietra), l’evento “PRONTǝ A CONT@RE”, una Giornata informativa e formativa sul credito consapevole.

L’incontro è organizzato da Adic in collaborazione con il Movimento Consumatori Nazionale, con il patrocinio della Provincia di Perugia. L’obiettivo è fornire ai cittadini una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per orientarsi nel mondo del credito, promuovendo consapevolezza e responsabilizzazione.

Il programma elaborato prevede alcuni temi cardine: Le trappole del consumo (a cura di Adic), il credito consapevole (a cura di Banca Etica) e l’educazione finanziaria (a cura della Fondazione Antiusura).

Alle 18 si parlerà di “Credito al consumo” con i saluti di Sarah Bistocchi Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria. Poi l’intervento dell’avvocata Silvia Ricci dell’ordine degli avvocati di Perugia per illustrare lo studio da loro effettuato denominato ERASMUS + SPES, con il coordinamento di Marco Lucherini, Presidente Adic Umbria.

Interverranno:

Nicoletta Bindella, Adic Umbria parlerà delle “Trappole del consumo” e di come Rimettere la persona e i bisogni reali al centro delle scelte finanziarie.

Maurizio Spedaletti Trabalza di Banca Etica (Responsabile filiale di Perugia) affronterà il tema del “Credito consapevole” e del ruolo degli istituti di credito nella gestione delle spese: strumenti e strategie contro il sovraindebitamento. In conclusione a relazionare sarà Fausto Cardella, Presidente Fondazione Umbra per la prevenzione dell’usura che svilupperà il tema “Educazione finanziaria da concetto astratto a strumento di libertà personale”.

Alle 19 Tavola rotonda “Una rete territoriale per la cittadinanza economica”

Interverranno:

Don Marco Briziarelli, Direttore Caritas Umbria

“Teoria finanziaria e realtà sociale. Dalla fragilità alla dignità: l’ascolto e l’accompagnamento delle famiglie in crisi economica”.

Maria Costanza Cecconi, Portavoce del Punto Viola Circolo ARCI Piroga

“Credito e Genere. Superare le barriere per un’economia inclusiva”

Paolo Tamiazzo, Portavoce Forum Terzo Settore Umbria

“Cultura, Aggregazione e Diritti. Il valore della comunità: stili di vita sostenibili e reti di mutuo aiuto contro la solitudine del debito”.

Ivo Banella, Segretario organizzativo SPI Cgil

“Diritti, Contrattazione e Difesa del Reddito Pensioni e Debito: difendere il potere d’acquisto e navigare tra le insidie”

Manlio Mariotti, Presidente Auser Umbria

“Sapere è Potere. L’alfabetizzazione finanziaria per restare protagonisti del proprio tempo

Seguirà un aperitivo di saluto dedicato a tutti i partecipanti”.

Donatella Binaglia