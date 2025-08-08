Rassegna internazionale del folklore: Ucraina e Armenia incontrano l’Umbria

Dal 10 al 15 agosto, Castiglione del Lago e le sue frazioni accolgono i gruppi Yagidka, Armenner, Interamna folk e Agilla e Trasimeno per una celebrazione del folklore e della diversità culturale

La musica, la danza e i colori delle tradizioni popolari tornano ad animare il cuore dell’Umbria con la 46ª edizione della Rassegna internazionale del folklore, in programma dal 10 al 15 agosto tra Castiglione del Lago e le frazioni di Moiano, Gioiella, Camucia, Cortona e Villastrada. Protagonisti dell’edizione 2025 saranno il gruppo ucraino Yagidka, il gruppo armeno Armenner, l’umbro Interamna folk di Terni e naturalmente i padroni di casa del gruppo Agilla e Trasimeno, promotori e organizzatori della manifestazione.

Nata nel 1978, la Rassegna è diventata nel tempo un appuntamento fisso per chi desidera scoprire culture diverse attraverso le espressioni più autentiche del folklore: danze, canti e costumi tradizionali. In un periodo storico ancora segnato da conflitti e tensioni, l’evento si propone come un ponte tra culture, promuovendo il dialogo, l’amicizia tra i popoli e l’integrazione.

Il programma prenderà il via domenica 10 agosto a Moiano con il debutto del gruppo Yagidka, per poi proseguire lunedì 11 a Gioiella, martedì 12 a Camucia con la presenza anche degli Armenner, e mercoledì 13 a Cortona con uno spettacolo congiunto dei due gruppi internazionali. Giovedì 14 agosto doppio appuntamento: a Villastrada con gli ucraini Yagidka e al camping Badiaccia di Castiglione del Lago con gli armeni Armenner.

Il gran finale si svolgerà il giorno di Ferragosto: la mattina, alle 11, a Palazzo della Corgna, le autorità locali accoglieranno ufficialmente i gruppi con il tradizionale scambio di doni; a seguire, sfilata ed esibizione in piazza Mazzini. La serata culminerà con l’atteso spettacolo collettivo alla Rocca Medievale, in cui tutti i gruppi si esibiranno insieme sotto il motto “Uniti nella diversità”.

La Rassegna – sottolineano gli organizzatori – è molto più di un festival. È un’occasione di crescita per i giovani, un momento di festa e scoperta per famiglie, adulti e bambini. Ogni edizione è un invito ad abbattere barriere e a guardare al mondo con curiosità e rispetto.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e avranno inizio alle 21.15. Una settimana di eventi che promette di emozionare, educare e unire, offrendo al pubblico la possibilità di viaggiare con la mente e col cuore attraverso le culture del mondo.