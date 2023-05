Repubblica di Cospaia: Peppone ospite della Rievocazione Storica

La Repubbica di Cospaia torna a rivivere il 27 e 28 Maggio. Un tempo microstato indipendente (dal 1441 al 1826) a causa di un errore nel tracciamento dei confini fra lo Stato Pontificio e la Repubblica di Firenze ed oggi frazione del comune di San Giustino, in provincia di Perugia. La Repubblica di Cospaia, piccolo angolo dell’alto Tevere umbro, continua ad affascinare e ad incuriosire per la sua incredibile storia.

Un lembo di terra ricco di tradizioni, storia, aneddoti ed enogastronomia che Sabato 27 e Domenica 28 Maggio, rivivranno l’atmosfera del tempo passato grazie alla Rievocazione Storica dell’Antica Repubblica, promossa dal Comune di San Giustino.

Un evento per tutta la famiglia, a cui si aggiunge, Sabato 27 alle ore 17, un importante momento di confronto sul tema del turismo con il Convegno sul “marketing territoriale e sviluppo locale: Repubblica di Cospaia. 1441. Perpetua et firma libertas”, in programma presso il Museo Storico e Scientifico del Tabacco di San Giustino di V.le Toscana, 5. Tra i relatori, l’Assessore della Regione Umbria al Turismo e cultura, dott.ssa Paola Agabiti Urbani.

Domenica 28 sarà invece la giornata dedicata al gusto in tavola, con il “Pranzo con regine, conquistatori e contrabbandieri. Cospaia nella via del tabacco.”

Special Guest dell’evento, Peppone Calabrese di Linea Verde, che sarà presente agli appuntamenti in programma nelle due giornate.

Il Programma

Sabato 27 Maggio

Trekking del Contrabbandiere – Prenotazione al numero: 333 455 2384 – Si consiglia di indossare calzature adatte

– 8.45: ritrovo presso Lago di Cospaia

– 9.00: partenza

– 10.30: sosta di degustazione prodotti tipici

– 13.00: rientro previsto

– 17.00: Convegno sul “marketing territoriale e sviluppo locale: Repubblica di Cospaia. 1441. Perpetua et firma libertas” presso il Museo Storico e Scientifico del Tabacco di San Giustino in V.le Toscana, 5

Domenica 28 Maggio

A pranzo con regine, Conquistatori e contrabbandieri. Cospaia nella Via del Tabacco

– 12.45: aperitivo

– 13.00: Pranzo presso “Il Covo del Contrabbandiere” con performance artistiche e musicali con consegna di gadget al termine del pranzo.