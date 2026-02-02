Ristorazione: al via i Forchettiere Awards Umbria 2026

Perugia si prepara ad accogliere la terza edizione dei Forchettiere Awards Umbria 2026, il premio gastronomico promosso dalla redazione della testata specializzata Il Forchettiere e patrocinato dalla Regione Umbria, dedicato alle migliori realtà del panorama food regionale. L’appuntamento, ormai consolidato, coinvolge quest’anno quasi 120 locali umbri tra ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, cocktail bar e agriturismi.

Dieci le categorie in gara, alle quali si aggiungono tre premi speciali, per un riconoscimento che punta a raccontare la ristorazione umbra in tutte le sue sfaccettature. I Forchettiere Awards nascono in Toscana nel 2020 e approdano in Umbria nel 2023: «Il nostro obiettivo – spiega il direttore Marco Gemelli – è portare sotto i riflettori i protagonisti della ristorazione regionale, andando oltre il solo fine dining. Vogliamo valorizzare anche pizzerie, bar, street food e tutte quelle realtà che rendono il panorama gastronomico umbro vivo e trasversale».

Numerose le novità di questa edizione. A partire dalla sede della cerimonia di premiazione, che si terrà nella prestigiosa Sala dei Notari di Perugia, fino all’introduzione di due riconoscimenti aggiuntivi: il People’s Choice, assegnato dal pubblico, e il Jury’s Choice, attribuito dalla giuria tecnica. Rafforzate anche le partnership con Università dei Sapori, Perugia Cocktail Week e TerraNostra. Per favorire il ricambio e ampliare le opportunità di visibilità, è stato inoltre stabilito che i vincitori di categoria non potranno ricandidarsi per i due anni successivi.

Le votazioni sono aperte dal 1° febbraio fino al 28 febbraio 2026 e coinvolgono una duplice giuria. Da un lato i lettori de Il Forchettiere – che nella scorsa edizione hanno espresso oltre 40mila voti online – dall’altro un panel tecnico di circa 30 addetti ai lavori e opinion leader, il cui giudizio pesa per il 60% sul risultato finale. Al termine delle votazioni verranno selezionate cinquine di finalisti, da cui emergeranno i vincitori annunciati lunedì 9 marzo 2026, durante la cerimonia ufficiale a Perugia.

La redazione assegnerà inoltre tre premi speciali: Piatto dell’Anno, Personaggio dell’Anno e Ambasciatore dell’Umbria fuori dai confini regionali.

Queste le 10 categorie in gara per i Forchettiere Awards Umbria 2026:

Miglior ristorante – premio Espresso Giada

Miglior fine dining – premio Fonte de’ Medici

Miglior street food – premio San Pietro a Pettine

Miglior pizzeria – premio Forni Valoriani

Miglior gelateria artigianale – premio Artigiano Perugino

Miglior bar / caffè / pasticceria – premio Fattore Umbro

Miglior cocktail bar – premio Italiana Liquori

Miglior ristorante di cucina internazionale – premio Morini Piatti

Miglior cucina d’agriturismo – premio TerraNostra

Migliore nuova apertura 2025 – premio Olio Gaudenzi

Un’edizione che conferma i Forchettiere Awards come osservatorio privilegiato sulla ristorazione umbra, capace di raccontarne l’evoluzione, il talento e l’identità, valorizzando chi ogni giorno contribuisce a rendere il territorio una destinazione gastronomica di qualità.