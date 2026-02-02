Ristorazione: al via i Forchettiere Awards Umbria 2026

forchettiere awards umbria

Perugia si prepara ad accogliere la terza edizione dei Forchettiere Awards Umbria 2026, il premio gastronomico promosso dalla redazione della testata specializzata Il Forchettiere e patrocinato dalla Regione Umbria, dedicato alle migliori realtà del panorama food regionale. L’appuntamento, ormai consolidato, coinvolge quest’anno quasi 120 locali umbri tra ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, cocktail bar e agriturismi.

Dieci le categorie in gara, alle quali si aggiungono tre premi speciali, per un riconoscimento che punta a raccontare la ristorazione umbra in tutte le sue sfaccettature. I Forchettiere Awards nascono in Toscana nel 2020 e approdano in Umbria nel 2023: «Il nostro obiettivo – spiega il direttore Marco Gemelli – è portare sotto i riflettori i protagonisti della ristorazione regionale, andando oltre il solo fine dining. Vogliamo valorizzare anche pizzerie, bar, street food e tutte quelle realtà che rendono il panorama gastronomico umbro vivo e trasversale».

Numerose le novità di questa edizione. A partire dalla sede della cerimonia di premiazione, che si terrà nella prestigiosa Sala dei Notari di Perugia, fino all’introduzione di due riconoscimenti aggiuntivi: il People’s Choice, assegnato dal pubblico, e il Jury’s Choice, attribuito dalla giuria tecnica. Rafforzate anche le partnership con Università dei Sapori, Perugia Cocktail Week e TerraNostra. Per favorire il ricambio e ampliare le opportunità di visibilità, è stato inoltre stabilito che i vincitori di categoria non potranno ricandidarsi per i due anni successivi.

Le votazioni sono aperte dal 1° febbraio fino al 28 febbraio 2026 e coinvolgono una duplice giuria. Da un lato i lettori de Il Forchettiere – che nella scorsa edizione hanno espresso oltre 40mila voti online – dall’altro un panel tecnico di circa 30 addetti ai lavori e opinion leader, il cui giudizio pesa per il 60% sul risultato finale. Al termine delle votazioni verranno selezionate cinquine di finalisti, da cui emergeranno i vincitori annunciati lunedì 9 marzo 2026, durante la cerimonia ufficiale a Perugia.

La redazione assegnerà inoltre tre premi speciali: Piatto dell’Anno, Personaggio dell’Anno e Ambasciatore dell’Umbria fuori dai confini regionali.

Queste le 10 categorie in gara per i Forchettiere Awards Umbria 2026:

Miglior ristorante – premio Espresso Giada

Miglior fine dining – premio Fonte de’ Medici

Miglior street food – premio San Pietro a Pettine

Miglior pizzeria – premio Forni Valoriani

Miglior gelateria artigianale – premio Artigiano Perugino

Miglior bar / caffè / pasticceria – premio Fattore Umbro

Miglior cocktail bar – premio Italiana Liquori

Miglior ristorante di cucina internazionale – premio Morini Piatti

Miglior cucina d’agriturismo – premio TerraNostra

Migliore nuova apertura 2025 – premio Olio Gaudenzi

Un’edizione che conferma i Forchettiere Awards come osservatorio privilegiato sulla ristorazione umbra, capace di raccontarne l’evoluzione, il talento e l’identità, valorizzando chi ogni giorno contribuisce a rendere il territorio una destinazione gastronomica di qualità.

