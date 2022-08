Roberto Ciufoli: una personale e comica analisi dell’Odissea

Ulisse, dov’è stato alla fine? Con questo quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati, Roberto Ciufoli propone lunedì 22 agosto alle 21 all’Anfiteatro Romano di Trebula Mutuesca una riscrittura dell’Odissea, una personale e approfondita analisi comica del famoso poema da non perdere. Ulisse, si chiede Ciufoli, dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope, o ha girovagato per dieci anni senza saper bene cosa fare prima di trovare la strada di casa? È l’immagine dell’uomo moderno, o semplicemente un distratto?

Per raccontare il mito di Odisseo attraverso lo sguardo particolare di un comico raffinato come Roberto Ciufoli non c’è sicuramente palco migliore di quello dell’Anfiteatro Romano di Trebula Mutuesca, che il progetto “Sentieri in Cammino”, in accordo con il Comune di Monteleone Sabino, ha l’obiettivo di valorizzare attraverso lo spettacolo dal vivo, per farlo conoscere e apprezzare.

“Sentieri in Cammino” è un progetto di teatro e musica realizzato con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone e da otto comuni dell’Alta Sabina, diretto da Massimo Wertmuller e organizzato da Paolo Di Reda.

Ingresso 5 euro. Prenotazioni all’email postmaster@sentieriincammino. com

Informazioni sul programma sulla pagina facebook Sentieri in Cammino.