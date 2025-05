Roma, rara nascita di un avvoltoio Papa al Bioparco

Il pulcino di avvoltoio Papa, appartenente a una specie sudamericana, è nato l’8 maggio, proprio mentre veniva proclamato Papa Leone XIV. Guarda il video che documenta le delicate fasi della nascita del piccolo avvoltoio: dalle prime crepe nel guscio fino ai suoi primi istanti di vita.

Al Bioparco di Roma è venuto alla luce un evento eccezionale: per la prima volta nella storia della struttura è nato un avvoltoio Papa (Sarcoramphus papa), uno dei rapaci più rari e affascinanti del continente sudamericano. L’evento si è caricato di un’aura quasi simbolica per via della data della schiusa dell’uovo, avvenuta l’8 maggio 2025, lo stesso giorno in cui il Conclave ha eletto Papa Leone XIV. Una coincidenza suggestiva, resa ancora più curiosa dal fatto che il nuovo Pontefice ha vissuto per oltre vent’anni in Perù, uno dei principali habitat naturali di questa specie.

Chiamato “avvoltoio Papa” per via della colorazione appariscente del suo piumaggio, che richiama curiosamente le vesti pontificie, il rapace è noto anche per le sue abitudini monogame e per la sua riproduzione lenta e selettiva. In natura, la femmina depone un solo uovo che viene covato da entrambi i genitori in cavità arboree o anfratti rocciosi.

Al Bioparco, tuttavia, il piccolo è nato grazie all’intervento dei keeper. Come spiega Paola Palanza, presidente della Fondazione Bioparco di Roma ed etologa, “A volte, come nel nostro caso, per motivi non identificabili, i genitori abbandonano l’uovo. I nostri guardiani si sono subito accorti della deposizione e lo hanno trasferito in incubatrice”.

Dopo 54 giorni di monitoraggio attento, l’uovo si è finalmente schiuso. Attualmente, il pulcino si trova in una nursery non visibile al pubblico, dove riceve cure specialistiche per garantirne la sopravvivenza e lo sviluppo psicologico corretto. “Per evitare l’imprinting sugli esseri umani – continua Palanza – seguiamo un protocollo rigido: il piccolo viene alimentato con un pupazzo a forma di avvoltoio Papa e circondato da immagini dei genitori”.

Non è ancora possibile determinare il sesso del pulcino, ma le sue condizioni di salute sono ottime. La speranza è che questo esemplare possa contribuire in futuro ai programmi internazionali di conservazione della specie, considerata a rischio in alcune zone del Sud America.

Per chi desidera assistere a questo momento unico, è disponibile un video che documenta le delicate fasi della nascita del piccolo avvoltoio: dalle prime crepe nel guscio fino ai suoi primi istanti di vita. Un’occasione emozionante per avvicinarsi a una delle meraviglie della natura, raccontata con discrezione e rispetto.

Una nascita che unisce scienza, natura e – perché no – un pizzico di mistero celeste, in un giorno destinato a rimanere nella memoria collettiva.

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco