Luxury travel: al via “RISE – Rome Insights Style Experience”

Dal 12 al 14 febbraio 2026 RISE – Rome Insights Style Experience: alta ospitalità, incontri B2B ed esperienze premium per celebrare Roma come destinazione internazionale del luxury travel.

Roma torna protagonista sulla scena globale del turismo di alta gamma con la seconda edizione di “RISE – Rome Insights Style Experience”, in programma dal 12 al 14 febbraio 2026. L’evento, presentato oggi a Palazzo Ripetta, si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati al luxury travel internazionale, ponendo la Capitale al centro di un racconto che unisce eccellenza, identità e visione strategica.

RISE è un progetto della Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners, organizzato da Convention Bureau Roma e Lazio e promosso dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Roma come destinazione di riferimento per un turismo di lusso sempre più evoluto ed esigente. Un turismo che ricerca qualità, autenticità e valore esperienziale, oltre alla bellezza senza tempo.

Alla presentazione è intervenuto l’Assessore Alessandro Onorato, che ha sottolineato i risultati raggiunti grazie a una strategia strutturata e di lungo periodo: «RISE è una scommessa vinta. Per la prima volta il tessuto imprenditoriale della città ha compreso che fare sistema genera benefici condivisi. Dopo anni di gestione casuale del turismo, Roma ha adottato un approccio scientifico fondato su comunicazione e marketing costanti». I numeri confermano il trend positivo: nel 2025 Roma ha registrato 52,9 milioni di presenze, superando il record dell’anno precedente, con una crescita dell’occupazione del 5,5% annuo e un indotto turistico stimato in 13,3 miliardi di euro.

In questo contesto di forte accelerazione dell’offerta luxury – con investimenti internazionali per oltre un miliardo di euro e l’apertura, dal 2021, di 27 hotel a cinque stelle e 79 a quattro stelle – RISE si propone come una piattaforma B2B strutturata, capace di mettere in relazione operatori qualificati, buyer internazionali, giornalisti e content creator con le eccellenze di Roma e del Lazio. Un ecosistema dinamico che favorisce networking esperienziale, partnership strategiche e condivisione di best practice.

Il programma dell’edizione 2026 si articola in una serie di appuntamenti iconici ospitati in location simbolo dell’ospitalità romana: dall’Ice Breaker Registration all’Hotel de La Ville al Grand Opening Reception in Campidoglio, fino agli Insight Meetings al The St. Regis Rome e al Rome Cavalieri Waldorf Astoria. Completano l’esperienza le Style Experiences e la serata conclusiva, Italian Passion – The Closing Night, all’Opificio Italiacamp.

A rafforzare la dimensione internazionale dell’evento contribuiscono anche i post tour verso destinazioni di eccellenza come Bracciano e Cerveteri, oltre a Firenze, Napoli e l’Irpinia, in un racconto corale dell’Italia come sistema integrato di mete premium. Dopo il successo della prima edizione, RISE 2026 amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione: l’Europa resta il mercato principale, seguita dal Nord America, mentre Middle East, America Latina e Far East rafforzano la loro presenza, intercettando i mercati a più alto potenziale.

A sostenere la seconda edizione di RISE partecipano ENIT e Zètema come Partner Istituzionali, Trenitalia come Official Green Carrier, UniCredit come Main Sponsor, Aeroporti di Roma e ITA Airways come Supporting Partner, e AIM Group International come Destination Partner.

«RISE non è solo un evento, ma uno strumento di posizionamento internazionale», ha dichiarato Gianluca Lo Presti, Direttore Generale della Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners, evidenziando il valore della sinergia pubblico-privato. Un concetto ribadito anche da Onorio Rebecchini, Presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, che ha definito RISE «un ecosistema capace di generare relazioni, opportunità concrete e valore per il territorio».

Con la sua seconda edizione, RISE – Rome Insights Style Experience segna un nuovo capitolo per la Capitale, rilanciando l’ambizione di Roma di affermarsi come capitale mondiale del turismo di lusso, dove l’eredità millenaria dialoga con la contemporaneità e si traduce in esperienze di alto profilo, pensate per un pubblico globale.