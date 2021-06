Giulio Marucchini: visita a sorpresa del campione all’Apd Fortitudo Magione

Sorpresa e sgomento negli occhi dei giovani atleti rugbysti dell’Apd Fortitudo Magione, quando all’improvviso in campo è arrivato Giulio Marucchini, terza linea magionese attualmente in forza alla S.S. Lazio Rugby 1927 convocato nella Nazionale Italiana U20. A Giulio Marucchini va il ringraziamento della società, dei genitori e dei ragazzi per aver dimostrato con la sua avvicinabilità che ciò che conta è la passione per questo sport, a qualsiasi livello si pratichi.

Carichi e motivati, sabato scorso i ragazzi delle categorie U10 e U12, insieme ai coetanei di Rugby Perugia Junior, Ternana Rugby e Foligno Rugby, si sono incontrati presso il campo da Rugby Comunale di Pian di Massiano per il primo raggruppamento post-pandemia. Genitori e ragazzi erano emozionati nel tornare in campo per giocare e il risultato sono state tante belle partite, dove i giovani atleti hanno potuto mettere in pratica i risultati di tanti mesi di allenamenti, per la gran parte individuali.

“I ragazzi ci hanno fatto divertire – commenta Gianluca Mencaroni, responsabile del minirugby di Apd Fortitudo Magione – mettere in campo 4 squadre di due categorie dopo la pandemia è un ottimo segnale: il rugby umbro c’è ed ha le basi per crescere. Abbiamo ritrovato tante belle squadre, con cui è stato veramente bello mettersi in gioco. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, molti dei quali alla loro prima esperienza. Quest’anno abbiamo seminato, siamo certi che il prossimo anno sarà un anno di grande divertimento”.

L’attività proseguirà per tutto giugno, ma già fervono in casa Fortitudo i preparativi per la prossima stagione, quella della ripartenza!