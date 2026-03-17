SacroInCanto, la musica sacra risuona tra chiese e chiostri del ternano

Torna ad accompagnare il periodo più intenso dell’anno liturgico il festival SacroInCanto, rassegna dedicata alla grande musica sacra che, anche nel 2026, animerà chiese e luoghi di straordinario valore storico e spirituale della provincia di Terni. Giunto alla sua quinta edizione, il festival organizzato dall’Associazione InCanto propone un percorso musicale che attraversa i secoli, dal Medioevo fino alla contemporaneità.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e si svolgeranno nei due fine settimana che precedono la Pasqua, offrendo al pubblico un’occasione unica di ascolto e riflessione.

Il concerto inaugurale è in programma domenica 22 marzo alle ore 17 nella Chiesa di San Lorenzo, con un programma dedicato a tre giganti del Settecento: Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach e Alessandro Scarlatti. Tre compositori nati nello stesso anno ma profondamente diversi per stile e percorso artistico: Bach, rimasto per tutta la vita in Germania, e Händel, cosmopolita e proiettato verso il successo internazionale tra Italia e Inghilterra, accanto a Scarlatti, espressione della tradizione cattolica italiana.

Il programma si apre con il “Salve Regina” di Händel, prosegue con la cantata “Bekennen will ich seinen Namen” di Bach e si conclude con lo “Stabat Mater” di Scarlatti, intensa meditazione sul dolore della Madonna. Interpreti saranno il soprano Giulia Peri e il contralto Lucia Napoli, accompagnate dall’organista Gabriele Catalucci e dal Complesso Barocco In Canto, diretti da Giovanni Battista Rigon.

Secondo appuntamento sabato 28 marzo, ancora nella Chiesa di San Lorenzo, con un concerto dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. In programma “Laudes creaturarum” di Goffredo Petrassi, ispirate al Cantico delle creature, precedute da “Fratres” di Arvo Pärt e seguite dalla cantata “Mein Herze schwimmt im Blut” di Bach. La voce recitante sarà quella dell’attrice Maddalena Crippa, mentre il soprano sarà Federica Livi. Sul podio Tonino Battista, alla guida dell’Ensemble In Canto e del Complesso Barocco In Canto.

Il festival si concluderà domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, presso l’Abbazia di San Nicolò, con il concerto “Miserere” del Quartetto vocale Anutis. Il programma attraversa repertori tramandati oralmente, dai canti medievali di Hildegard von Bingen fino alle tradizioni popolari italiane, dalla Sardegna al Friuli, dalla Liguria alla Basilicata.

SacroInCanto si conferma così un appuntamento capace di unire musica, spiritualità e patrimonio artistico, offrendo un’esperienza immersiva che valorizza il dialogo tra epoche, culture e tradizioni religiose.

Per informazioni: www.operaincanto.com – operaincanto@virgilio.it – tel. 347 2359384.