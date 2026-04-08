Insieme per la salute: l’Umbria al fianco della scienza

Il 7 aprile segna un appuntamento cruciale per la consapevolezza globale: la Giornata Internazionale della Salute. Istituita nel 1948 in occasione della prima Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e celebrata ufficialmente a partire dal 1950, questa ricorrenza non è solo una celebrazione della fondazione dell’ente, ma un momento di profonda riflessione sui diritti fondamentali dell’essere umano. Per il 2026, il tema scelto è di forte impatto: “Together for health. Stand with science” (Insieme per la salute. Al fianco della scienza). Si tratta di un appello che invita a trasformare le evidenze scientifiche in azioni concrete, promuovendo una cooperazione internazionale sempre più necessaria per tutelare la salute delle persone, degli animali e del pianeta.

In questo scenario, la Regione Umbria ha scelto di allineare la propria programmazione sanitaria ai più moderni paradigmi mondiali, in particolare all’approccio One Health. Come sottolineato dalla Presidente della Regione, Stefania Proietti, la salute dell’uomo è oggi inseparabile da quella degli animali, delle piante e dall’equilibrio degli ecosistemi. “La salute è il fondamento di ogni altra libertà”, ha dichiarato la Presidente, evidenziando come il nuovo Piano socio-sanitario regionale affronti in modo integrato sfide epocali quali il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare.

Il cuore di questa strategia batte sul territorio attraverso il potenziamento della sanità pubblica e della medicina di iniziativa. Nelle nuove Case della Comunità, presidi di prossimità per eccellenza, sono attivi gli ‘Sportelli della prevenzione’, pensati per guidare i cittadini verso diagnosi precoci e stili di vita sani. Particolare attenzione è rivolta agli screening oncologici e al consolidamento di reti cliniche di patologia già operative con successo, come quella oncologica e gastroenterologica.

L’innovazione passa anche per la transizione digitale: dalle piattaforme per la diagnostica alla telemedicina, fino al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e all’app Umbria Facile. Strumenti che, insieme alla fondamentale presenza degli infermieri di famiglia, garantiscono una governance inclusiva che non lascia indietro nessuno. Investire in prevenzione e integrazione socio-sanitaria significa, in ultima analisi, proteggere il futuro e trasformare la scienza in un diritto universale.

Maria Vittoria Grotteschi