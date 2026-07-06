“Parole senza confini”: Santina Cosetta e Chiara Moscardelli protagoniste a Trevi

Il 15 e 17 luglio Villa Fabbri ospita due serate dedicate alla narrativa contemporanea. Santina Cosetta presenta il romanzo d’esordio Soltanto il giorno, mentre Chiara Moscardelli torna con una nuova avventura di Teresa Papavero.

Due serate all’insegna della letteratura, del dialogo con gli autori e della passione per i libri. Torna a Trevi la rassegna “Parole senza confini”, che il 15 e 17 luglio, alle ore 21, porterà nella suggestiva cornice di Villa Fabbri due protagoniste della narrativa italiana contemporanea: Santina Cosetta e Chiara Moscardelli.

Il primo appuntamento, in programma martedì 15 luglio, vedrà protagonista Santina Cosetta, che presenterà il suo romanzo d’esordio “Soltanto il giorno”, pubblicato da Giunti Editore. Ambientato nella Sicilia di fine Ottocento, il libro racconta la storia di Marianna, una donna chiamata ad affrontare l’abbandono, la povertà e le rigide convenzioni sociali dell’epoca. Attraverso la cucina, la cura degli altri e una straordinaria determinazione, la protagonista riesce a costruire il proprio percorso di riscatto.

Ispirato alla vicenda della bisnonna dell’autrice, il romanzo ha conquistato in breve tempo migliaia di lettori, affermandosi come uno dei casi editoriali più apprezzati della stagione.

Il secondo incontro, giovedì 17 luglio, sarà dedicato a Chiara Moscardelli, tra le scrittrici italiane più amate dal pubblico. L’autrice presenterà la nuova avventura di Teresa Papavero, personaggio diventato negli anni uno dei più riconoscibili della narrativa contemporanea grazie alla sua ironia, alla sua umanità e alla capacità di affrontare le difficoltà della vita con leggerezza e originalità.

La rassegna è organizzata dalle librerie Giunti al Punto, in collaborazione con l’Associazione Culturale Eteria, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra autori e lettori e promuovere la diffusione della cultura attraverso i libri.

A portare il saluto degli organizzatori e a moderare gli incontri saranno Luca Artizzu e Veronic Vinciotti, responsabili rispettivamente delle librerie Giunti al Punto di Trevi e Foligno, insieme a Heleana Luzi ed Elena Proietti.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Trevi, che sostiene la manifestazione confermando la propria attenzione verso la promozione culturale e la valorizzazione degli eventi dedicati alla lettura e agli autori.

Al termine di entrambe le presentazioni è previsto un momento di confronto con il pubblico, seguito dal firmacopie, che offrirà ai lettori l’opportunità di incontrare personalmente le autrici e approfondire i temi delle loro opere.