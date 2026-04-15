Scienza e Filosofia in festa a Foligno e Fabriano: una finestra sul futuro

Animerà i centri di Foligno e Fabriano dal 15 al 18 aprile 2026 la XV edizione della Festa della Scienza e della Filosofia “Virtute e Canoscenza”. Finestra aperta sul futuro delle nuove generazioni, l’appuntamento di quest’anno assume una valenza simbolica ancor più profonda, ponendo l’accento sul legame tra formazione d’eccellenza e innovazione tecnologica.

A dare il via ufficiale alle iscrizioni è stata la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, nel corso della presentazione dell’iniziativa il 26 marzo a Palazzo Donini, quando ha sperimentato in prima persona la novità di questa edizione: un agente di intelligenza artificiale sviluppato per rendere il programma più accessibile e immediato. Attraverso un semplice codice QR, ha interagito con un sistema capace di fornire dettagli e confermare adesioni tramite comandi vocali, segnando un passo concreto verso una comunicazione culturale sempre più vicina ai linguaggi della contemporaneità.

“Questa festa dimostra le straordinarie opportunità che i nostri ragazzi possono avere formandosi in Umbria”, ha dichiarato la Presidente Proietti. Il progetto tecnologico, coordinato da Leonardo Angelini, ha visto infatti il coinvolgimento attivo degli studenti dell’indirizzo Informatica dell’ITT ‘Leonardo da Vinci’ di Foligno, trasformando la teoria scolastica in una sperimentazione sul campo di altissimo livello. Un esempio virtuoso di come la ‘piccola’ Umbria sappia farsi incubatrice di grandi talenti e personalità.

Il programma della manifestazione, illustrato dal direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli, toccherà temi di respiro universale. Tra i momenti più attesi, il panel del 16 aprile dedicato ai valori francescani alla base del pensiero scientifico, che vedrà la partecipazione della stessa Presidente. Un filo rosso che unisce la spiritualità del territorio al rigore della conoscenza, ricordando come il sapere francescano sia stato, nei secoli, un motore di trasmissione culturale fondamentale.

A suggellare l’incontro di presentazione, un omaggio dal forte valore simbolico: lo studente Francesco Ottaviani ha donato alla Presidente un’opera realizzata con stampanti 3D rigenerate presso lo stesso Laboratorio di Foligno. Un’immagine di donna coronata di fiori che non solo celebra la quindicesima edizione della Festa, ma testimonia la vitalità di una gioventù umbra capace di dare nuova vita alla tecnologia nel segno della bellezza e del sapere.

Maria Vittoria Grotteschi