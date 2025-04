Riti e sapori di primavera: “La Sicilia di Ulisse” svela l’incanto del Val di Noto

Un viaggio nel cuore del Val di Noto con “La Sicilia di Ulisse” tra celebrazioni pasquali, teatro classico, l’Infiorata di Noto e le eccellenze enogastronomiche di un territorio unico.

La primavera accende di nuova vita il Val di Noto, un territorio dove il fascino delle tradizioni millenarie si intreccia con la grandezza del teatro classico e l’esplosione cromatica dell’Infiorata. Aprile 2025 segna l’inizio di un periodo magico, dove le celebrazioni pasquali, con le loro solenni processioni che animano le città barocche, si fondono con la vibrante attesa per le rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa e la spettacolare Infiorata di Noto. La Sicilia di Ulisse, il circuito che riunisce 52 eccellenze del territorio tra ristoranti, pasticcerie storiche, hotel di charme e 21 cantine partner, invita i viaggiatori a immergersi in un’esperienza autentica, unendo riti secolari, atmosfere leggendarie e un’ospitalità fatta di benessere, comfort e gusto.

Catania: tra storia barocca e sapori contemporanei Porta d’accesso al Val di Noto, Catania custodisce un centro storico patrimonio UNESCO che la lega indissolubilmente alle altre città tardo barocche della zona. Nel cuore del capoluogo etneo, il Ristorante Coria, all’interno dello storico Palazzo San Demetrio, celebra la cucina siciliana con estro e raffinatezza, guidato dagli chef Francesco Patti e Domenico Colonnetta. A poca distanza, il Ristorante Sapio dello chef Alessandro Ingiulla (entrambi insigniti di una Stella Michelin) offre un’esperienza gastronomica completa, con corsi di cucina, degustazioni in cantina e cene intime. Per un soggiorno all’insegna del lusso e della storia, il Bastiò Boutique Hotel intreccia architettura contemporanea ed eleganza siciliana, con suite che narrano l’anima di questi luoghi.

Noto: l’esplosione artistica dell’Infiorata e l’alta cucina Proseguendo verso sud, si giunge a Noto, celebre per la sua Infiorata (16-20 maggio), quest’anno dedicata al tema della pace. Via Nicolaci si trasformerà in un effimero museo a cielo aperto, con maestri fioristi che creeranno tappeti floreali di straordinaria bellezza. Lo stupore è anche la cifra stilistica di Marco Baglieri, chef stellato del ristorante Crocifisso, che rivisita la tradizione con creatività, offrendo un’esperienza culinaria indimenticabile, accompagnata da una cantina con oltre quattrocento etichette. Per un relax rigenerante, la Masseria della Volpe, un’antica tenuta immersa tra gli ulivi, propone pacchetti benessere, degustazioni e percorsi enogastronomici. Poco distante, la Cantina Feudo Maccari, in un antico palmento del 1900, organizza degustazioni ed eventi con musica jazz, per un’immersione nei sapori autentici del territorio.

Siracusa: il fascino eterno del Teatro Greco e le delizie del mare Con l’arrivo di maggio, Siracusa si trasforma in un palcoscenico unico con la stagione delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco, un’emozione senza tempo. Il Minareto offre un soggiorno immersivo di tre notti, con escursioni in SUP, degustazioni al tramonto, lezioni di yoga e ceramica, tour in barca a Ortigia, cooking class e cene nel cuore della città, come al Ristorante Don Camillo, che quest’anno celebra 40 anni di attività con un viaggio nei sapori siciliani dello chef Giovanni Guarneri. Tra le vie di Ortigia sorge anche Palazzo Salomone, un boutique hotel in un palazzo seicentesco che ospita il ristorante stellato Cortile Spirito Santo, dove lo chef Giuseppe Torrisi celebra la cucina siciliana in un’atmosfera suggestiva.

Modica e Ragusa: tra barocco UNESCO e la golosità del cioccolato Il Val di Noto è anche l’emblema del Barocco, con Modica e Ragusa Ibla, città patrimonio UNESCO, che meritano una visita approfondita. A Modica, imperdibile è l’Antica Dolceria Bonajuto, unico laboratorio esperienziale di cioccolato “bean to bar” del Sud Italia, dove è possibile scoprire l’intero processo produttivo. Il Ristorante Lorenzo Ruta offre una cucina raffinata che valorizza la tradizione con un tocco moderno, mentre Radici, l’osteria contemporanea dello chef Accursio Craparo, propone una cucina di cuore nel salotto barocco della città. A Ragusa Ibla, la Locanda Don Serafino propone un pacchetto pasquale esclusivo con degustazione stellata dello chef Vincenzo Candiano, mentre Villa Carlotta, immersa nel verde, è un’oasi di pace. Sulla costa, il ristorante stellato Votavota a Marina di Ragusa sorprende con la sua vista sul mare e i piatti iconici dello chef Giuseppe Causarano.

Esperienze tra vigne e natura incontaminata Allontanandosi dalla costa, si entra nel cuore della produzione vinicola siciliana. L’azienda Casa Grazia, nella Riserva Naturale del Lago Biviere, offre wine experience con degustazioni di vini e oli biologici. La storica tenuta Principi di Butera propone lezioni di cucina siciliana. Per una fuga romantica, Feudi del Pisciotto offre il pacchetto “Love Priority” con soggiorno in suite con jacuzzi e coccole esclusive.

Dalla maestosità del Barocco alla magia del teatro antico, passando per le eccellenze enogastronomiche, La Sicilia di Ulisse offre un viaggio indimenticabile nel cuore del Val di Noto, un’esperienza autentica tra storia, arte e sapori unici.

