Sir: esordio da brividi in Champions contro la Lube

Debutto in Francia della Sir Safety Conad Perugia in Champions League con Civitanova Marche. A seguire gli incontri con l’Izmir (Smirne) e i padroni di casa del Tours

Al via la prima bolla della Pool B della massima competizione per club a livello continentale: la Champions.

Esordio da brividi per la Sir Safety Conad Perugia con i cugini della Lube, con le due squadre partite insieme stamattina alla volta di Tours. Fischio d’inizio alle 20:30 con diretta tv su Raisport e su Sky.

Circa due ore da sant’Egidio per la città francese di Turena e oggi allenamento nell’impianto di gioco, la “Salle Robert Grenon”.

“Giocare contro Civitanova è sempre difficile perché avremo di fronte una squadra fortissima con tanti grandi campioni in campo. Ci conosciamo molto bene, sono diversi anni che ci affrontiamo. Certamente è un inizio di Champions impegnativo, ma vogliamo cominciare con il piede giusto il nostro cammino” ha detto Atanasijevic.

Heynen dovrebbe confermare i sette di domenica con Travica in diagonale con Atanasijevic, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi duo di martelli ricevitori e Colaci libero.

De Giorgi dovrebbe rispondere con la formazione tipo con De Cecco in regia e Rychlicki opposto, Simon (partito per la Francia dopo il turno di riposo di sabato a Ravenna) in coppia con Anzani in posto tre, Juantorena e Leal in banda e Balaso a guidare la seconda linea.

Donatella Binaglia