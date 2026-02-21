SOS Fratino: il progetto LIFE ALEXANDRO per salvare il simbolo delle spiagge naturali

Un piccolo trampoliere, discreto e mimetico, sta diventando il simbolo di una sfida ambientale che riguarda tutti: la tutela delle spiagge naturali. Con l’avvio del progetto europeo LIFE ALEXANDRO prende forma una strategia concreta per salvaguardare il Fratino (Charadrius alexandrinus), specie indicatrice della salute degli ecosistemi dunali e costieri, oggi classificata “in pericolo” dalla IUCN.

L’iniziativa, cofinanziata dal Programma LIFE dell’Unione Europea, nasce con un obiettivo chiaro: arrestare il rapido declino della specie e promuovere un nuovo modello di fruizione delle spiagge, più rispettoso degli equilibri naturali.

Un declino che racconta lo stato delle nostre coste

Un tempo presenza comune lungo i litorali italiani, il Fratino sta scomparendo a un ritmo allarmante. Le stime parlano chiaro: dalle 1.300–2.000 coppie del 2004 si è passati a circa 500 coppie nel 2023. Le popolazioni più consistenti sopravvivono lungo l’alto Adriatico e in Sardegna, mentre lungo le coste tirreniche, ioniche e siciliane restano nuclei piccoli e frammentati.

Il trend negativo non riguarda solo l’Italia: secondo BirdLife International, dal 1980 la specie ha subito una riduzione del 20% in Europa, con un ulteriore calo previsto nei prossimi quindici anni.

Turismo e pressione umana: le principali minacce

Alla base del declino vi sono pressioni antropiche sempre più intense sugli ambienti costieri. Il turismo balneare rappresenta oggi la minaccia principale: calpestamento accidentale dei nidi, cani lasciati liberi, pulizia meccanica delle spiagge e disturbo continuo compromettono il successo riproduttivo della specie.

A ciò si aggiungono la perdita e la frammentazione degli habitat dunali e delle zone umide costiere, spesso alterati da una gestione intensiva del litorale. Proteggere il Fratino significa dunque preservare l’equilibrio ecologico delle nostre coste.

LIFE ALEXANDRO: una rete internazionale per la biodiversità

Il progetto LIFE ALEXANDRO nasce per invertire questa tendenza, unendo tutela ambientale e turismo sostenibile. Capofila dell’iniziativa è l’Istituto di Ecologia Applicata, affiancato da numerosi partner italiani e croati, tra cui l’ISPRA, Legambiente, LIPU e l’Università di Pisa.

Le attività coinvolgeranno dieci regioni italiane e la regione croata di Zadar, per un totale di circa 474 chilometri di costa e 51 siti Natura 2000. Tra le azioni previste:

protezione e messa in sicurezza dei siti di nidificazione

monitoraggio e sorveglianza dei nidi

ripristino degli habitat dunali

collaborazione con enti locali e operatori turistici

sviluppo di modelli condivisi di gestione sostenibile delle spiagge

Il Fratino come indicatore di qualità ambientale

La tutela del Fratino produce benefici che vanno oltre la singola specie. Essendo strettamente legato agli habitat sabbiosi e dunali, la sua presenza indica ecosistemi in buona salute, catene alimentari complete e bassi livelli di inquinamento.

Proteggere questo piccolo uccello significa quindi salvaguardare un patrimonio naturale più ampio, fondamentale anche per il benessere umano.

Un nuovo modo di vivere le spiagge

LIFE ALEXANDRO propone un cambio di prospettiva: le spiagge non sono solo luoghi di svago, ma ecosistemi fragili e complessi. Promuovere una fruizione consapevole — dal rispetto delle dune alla gestione sostenibile del turismo — può garantire benefici ambientali, economici e sociali.

La salvaguardia del Fratino diventa così un simbolo di responsabilità collettiva e un’opportunità per ripensare il rapporto tra uomo e natura. Un piccolo uccello che, con la sua presenza silenziosa, ci ricorda quanto sia prezioso l’equilibrio delle nostre coste.