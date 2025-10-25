Marsciano, al Teatro Concordia una Stagione 25/26 tra grandi classici, riletture contemporanee e nuovi linguaggi

Il Teatro Concordia di Marsciano alza il sipario sulla Stagione 2025/2026 con un calendario che intreccia classici intramontabili, teatro di ricerca, narrazioni civili e ironia tagliente. Dal 13 novembre al 20 aprile, sette serate porteranno sul palco alcuni dei nomi più autorevoli della scena teatrale italiana, in un viaggio tra parola, memoria e attualità.

Ad inaugurare la stagione, giovedì 13 novembre alle 20.45, sarà uno dei titoli simbolo della drammaturgia italiana: Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello. Un testo che smaschera ipocrisie e convenzioni borghesi e che conserva intatta la sua carica critica sulla natura umana. A interpretarlo, un cast d’eccezione guidato da Pippo Pattavina, con Francesca Ferro, Debora Bernardi, Riccardo Maria Tarci, Giampaolo Romania, Aldo Toscano, Giuseppe Parisi e Anastasia Caputo.

Il secondo appuntamento, mercoledì 10 dicembre, porta a Marsciano l’energia trasversale di Matthias Martelli con Eretici. Il fuoco degli spiriti liberi, spettacolo che intreccia musica, teatro e narrazione. In scena, con Martelli, le cantanti Laura Capretti, Flavia Chiacchella e Roberta Penta, che daranno corpo e voce a figure ribelli della storia, tra tragico e comico, poesia e grottesco, alla ricerca degli “eretici” che abitano ancora il presente.

Il 16 gennaio arriva la compagnia rivelazione Controcanto Collettivo con Seconda classe, produzione del Teatro Stabile dell’Umbria. Un lavoro corale, ironico e disarmante che indaga i meccanismi del lusso e dell’esclusività nella società contemporanea, offrendo allo spettatore uno specchio del nostro tempo.

Sarà poi la volta di una delle coppie più attese della stagione: Marco Bocci e Pia Lanciotti saranno in scena martedì 3 febbraio con Io, Charles, ispirato a Donne di Charles Bukowski. Un viaggio teatrale nelle contraddizioni umane del celebre alter ego dello scrittore, Henry Chinaski: un mondo popolato da relazioni estreme, donne magnetiche e una lucidità feroce che oscilla tra cinismo e vulnerabilità.

Il 19 febbraio il Concordia ospita uno dei maestri del teatro contemporaneo: Roberto Latini, attore e regista pluripremiato, che rilegge l’Antigone di Jean Anouilh in chiave contemporanea. Un dispositivo scenico che mette al centro il conflitto eterno tra legge e coscienza, con un cast composto da Silvia Battaglio, Ilaria Drago, Manuela Kustermann, Roberto Latini (nel ruolo di Antigone) e Francesca Mazza.

A marzo, spazio a un grande classico: mercoledì 25 marzo va in scena La Signora delle Camelie, dal romanzo di Alexandre Dumas figlio, con adattamento e regia di Giovanni Ortoleva. Un’opera che continua a commuovere intere generazioni e che, in questa versione, concentra l’intensità narrativa in cinque interpreti: Gabriele Benedetti, Anna Manella, Alberto Marcello, Nika Perrone e Vito Vicino.

La stagione si chiude lunedì 20 aprile con un affondo satirico sul nostro presente: Lapocalisse di Makkox e Valerio Aprea. L’attore porta in scena una serie di monologhi scritti per lui dall’autore e vignettista Marco Dambrosio, in arte Makkox. Un assolo brillante e corrosivo che affronta, tra comicità e assurdo, scienza e pseudoscienza, politica, tecnologia e le grandi paure del nostro tempo.

Abbonamenti e biglietti

• Prelazione abbonati Stagione 23/24: dal 25 al 30 ottobre

• Nuovi abbonamenti: dal 3 al 9 novembre (anche online su www.teatrostabile.umbria.it)

• Vendita biglietti: da martedì 11 novembre online e presso il botteghino

Botteghino Teatro Concordia – Largo Goldoni 9, Marsciano

Tel. 075 8748403 – info@cineconcordia.it

Botteghino telefonico TSU: 075 57542222 (feriali 17:00–20:00)