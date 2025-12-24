Al Teatro Lyrick di Assisi arriva “BuBBles Revolution”

Assisi si prepara ad accogliere uno spettacolo capace di incantare grandi e piccoli. Il 28 dicembre il Teatro Lyrick ospita, per la prima volta in città e in unica data in Umbria, BuBBles Revolution, l’acclamato show di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, unanimemente considerati tra i più grandi bubbles artist internazionali. A grande richiesta, dopo il rapido esaurimento dei biglietti, è stata aggiunta una replica pomeridiana alle ore 15, che si affianca allo spettacolo serale delle 17.30.

Inserito nel cartellone della stagione “Non c’è 2 senza… 5”, BuBBles Revolution è un’esperienza teatrale di 80 minuti di incanto, divertimento e poesia, capace di spingersi oltre i confini dell’immaginazione. Marco Zoppi e Rolanda, reduci da tournée nei quattro continenti, tornano in Italia per un tour nazionale che durante le festività natalizie fa tappa ad Assisi, portando sul palco uno spettacolo che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. I due artisti sono stati inoltre insigniti a New York del Merlin Award dall’International Magician Society, considerato l’Oscar della magia.

«Quando porti la tua arte in quattro continenti ti senti cittadino del mondo, ma esibirsi in Italia è sempre speciale – raccontano –. È il Paese dove tutto è iniziato e dove il pubblico è più caloroso. Questa tournée ci permette di attraversare l’Italia, da Sud a Nord, portando novità e sorprese anche nei teatri che già ci conoscono».

Il percorso artistico di Marco Zoppi affonda le radici in una passione coltivata con rigore e curiosità. Dopo studi universitari in chimica, la scoperta del mondo delle bolle di sapone diventa la chiave per unire scienza e spettacolo. «Ho messo la chimica al servizio dell’arte – spiega – studiando formule che permettessero di creare bolle sempre più grandi e resistenti». L’incontro con Rolanda Sabaliauskaite segna poi la nascita di BuBBles Revolution, uno spettacolo che fonde l’incanto delle bolle con il fascino dell’illusionismo contemporaneo.

Le bolle di sapone, simbolo universale di meraviglia e fragilità, diventano così il linguaggio poetico di una narrazione che parla a tutti. «Non è uno spettacolo di bolle, ma con le bolle – sottolinea Zoppi –. Sono un mezzo per raccontare una storia che appartiene a ciascuno di noi: quella dello stupore».

In scena, tra giochi di luce, illusionismo, light painting e ombre cinesi, Marco e Rolanda danno vita a creazioni eteree e sorprendenti: bolle gigantesche che si fondono, figure danzanti che prendono forma nell’aria, immagini capaci di emozionare e coinvolgere adulti e bambini in un crescendo visivo di grande impatto.

BuBBles Revolution è una produzione Bubbles Factory, con la direzione tecnica di Paolo Jacobazzi.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketitalia e Ticketone.