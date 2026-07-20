Mostre. Teodora Axente torna a Siena con “Allegoria”

L’artista rumena Teodora Axente, autrice del Drappellone del Palio dell’Assunta 2026, inaugura l’8 agosto una nuova mostra site-specific dedicata al capolavoro del Buono e del Cattivo Governo.

Siena si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento di grande rilievo nel panorama dell’arte contemporanea. Sabato 8 agosto, alle ore 17, nella Sala del Concistoro del Museo Civico, sarà inaugurata “Allegoria. Dedica ad Ambrogio Lorenzetti”, la nuova mostra site-specific dell’artista rumena Teodora Axente, curata da Riccardo Freddo e Michela Eremita.

L’esposizione rappresenta un intenso dialogo tra la sensibilità della pittura contemporanea e uno dei più straordinari capolavori della storia dell’arte europea: il celebre ciclo dell’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo realizzato da Ambrogio Lorenzetti tra il 1338 e il 1339 nel Palazzo Pubblico di Siena.

Il progetto espositivo è stato concepito appositamente per gli spazi del Museo Civico e si sviluppa attraverso due monumentali polittici composti da ventidue dipinti inediti, collocati in diretto confronto con gli affreschi medievali. Un dialogo che attraversa i secoli e invita il pubblico a riflettere sull’attualità dei grandi temi affrontati da Lorenzetti: la responsabilità civica, la giustizia, l’esercizio del potere e il destino delle comunità.

Le figure simboliche che animano il capolavoro trecentesco – dalla Giustizia alla Pace, dalla Prudenza alla Temperanza, fino alle allegorie della Tirannide, della Crudeltà e della Frode – vengono reinterpretate da Axente attraverso un linguaggio figurativo di straordinaria precisione tecnica, dove corpi e volti diventano metafore della fragilità e della forza dell’essere umano.

Le opere dell’artista rumena si muovono infatti tra realtà e dimensione visionaria, restituendo immagini sospese in cui memoria, spiritualità e trasformazione convivono in un equilibrio intenso e poetico. Il risultato è una riflessione contemporanea sul significato del Buon Governo e sui valori che continuano a fondare la convivenza civile.

Per Teodora Axente si tratta del secondo importante progetto dedicato alla città di Siena. Nel 2025 aveva infatti presentato al Santa Maria della Scala la mostra site-specific “Metamorfosi del Sacro”, composta da venticinque opere realizzate in collaborazione con la Galleria Rosenfeld di Londra e curata dagli stessi Riccardo Freddo e Michela Eremita. Se allora il confronto era con la dimensione spirituale dell’antico ospedale, questa volta il dialogo si sposta nel cuore della storia politica e civile senese.

Nata a Sibiu nel 1984 e residente a Cluj-Napoca, dove ha conseguito il Master e il Dottorato presso l’Università di Arte e Design, Teodora Axente è considerata una delle più autorevoli interpreti della pittura figurativa contemporanea europea. Nel corso della sua carriera ha esposto in importanti istituzioni internazionali, tra cui l’Essl Museum di Vienna, il Boulder Museum of Contemporary Art in Colorado, il Museo d’Arte di Cluj-Napoca, l’Hugo Voeten Art Center in Belgio e il Frissiras Museum di Atene, partecipando inoltre a manifestazioni di prestigio come The Armory Show di New York. Le sue opere fanno parte di collezioni internazionali, tra cui quella della The Obayashi Foundation di Tokyo, e le sono valsi riconoscimenti come il Grand Prize del Frissiras Award for European Painting e l’Essl Art Award.

Il 2026 segna inoltre un momento particolarmente significativo nel rapporto tra l’artista e Siena. Teodora Axente è infatti la pittrice del Drappellone del Palio dell’Assunta del 16 agosto, un’edizione che assumerà un valore storico speciale ricordando il cinquecentenario della Battaglia di Camollia. La mostra “Allegoria. Dedica ad Ambrogio Lorenzetti” rappresenta così un ideale preludio al grande appuntamento del Palio, consolidando il legame tra una delle voci più interessanti dell’arte contemporanea europea e il patrimonio artistico e culturale della città del Palio.